開學熱昏了 台中市逾萬間教室沒冷氣

2019-09-03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校開學，台中近來又是悶熱天氣，不少家長關切教室裝設冷氣進度，教育局指出，今年追加預算通過五千萬元，新學年可望增加百班教室裝冷氣；但全市教室裝設冷氣率僅二成五，仍有逾萬教室還未能裝設，讓家長感嘆「子女恐畢業都還等不到」，教育局長楊振昇指出，明年會增加預算逐年完成。

僅2成5有安裝 恐畢業還吹不到

前台中市長林佳龍曾宣布推動全市高中以下教室裝設冷氣，分四年編列廿五億元逐年裝設完成，近來學校開學，天候悶熱下包括教室裝設冷氣進度及相關政策是否續行，均引起家長關心。

林佳龍曾推分4年編25億 逐年裝設

楊振昇指出，台中市國中小學目前已有三千三百間教室裝設有冷氣，還有逾萬教室目前還沒有冷氣等設備，等待編列預算裝設，目前冷氣裝設率約二成五。

教局長：年底前百間教室完成安裝

楊振昇指出，市長盧秀燕上任後也極重視改善學生的學習環境，今年已先爭取追加預算，編列五千萬元投入強化教室冷氣工程，但因學校均有電力系統線路老舊須改善等問題，五千萬元經費中有八成經費、四千萬元均用來改善電路設備上，新學年可補助一百間教室新裝冷氣，預計年底前可完成。

但台中市目前冷氣裝設率僅二成五，還有逾萬間教室待裝設，有不少家長說，子女回家常反映天氣悶熱，流汗讓衣服濕濕的不舒服，教室雖有電風扇但改善有限，今年僅新增百間教室有「冷氣房」，讓家長大嘆「恐怕子女畢業時都還等不到」。

台中市家長會長協會榮譽理事長洪資源指出，夏天愈來愈熱，不少家長反映希望教室能裝冷氣改善學生的學習環境，提升學習效率，況且台中市已是全國第二大城，目前國中小學冷氣裝設率遠不如台北市，希望市府能加速完成。

盧秀燕已指示明年增加預算推動

台中市家長會長協會理事長吳政霆也指出，其實不少學校的冷氣均是家長會自行找資源完成，盼市府先列出優先順序，至少先加速改善教室老舊電路等基礎建設，以利家長會引進資源。

楊振昇指出，盧市長也極重視教室冷氣裝設情況，已指示明年會再增加預算推動，將以頂樓、西曬悶熱的教室優先改善，讓更多學生享受更好的教育學習環境；他強調，林前市長之前也是採逐年編列計畫下完成，市府會積極推動相關政策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法