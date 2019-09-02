台中市獲前瞻挹注5.75億 4停車場立體化

2019-09-02

〔記者張菁雅／台中報導〕市府爭取前瞻計畫補助再傳佳績，中區興中立體停車場、沙鹿區沙田路立體停車場、大里區立新國中活動中心地下停車場、東區公兒卅地下停車場等四案停車場立體化工程，共獲中央補助五．七五億元。交通局一日表示，目前中區興中停車場正辦理細部設計，將於今年底至明年初動工，其餘三案則預計明年底開工，並於二○二二年陸續完工。

交通局長葉昭甫說，為改善道路交通，在停車空間規劃方面，除先前十二案已獲前瞻基礎建設計畫核定的立體停車場工程正在進行外，市府趕在今年前瞻計畫補助申請截止前，再加碼提出四案補助申請，分別於中區、沙鹿區、大里區、東區規劃立體停車場，約可再提供一千一百八十格汽車格及一百一十六席機車格，合計近一千三百格車格，紓解地方停車壓力，更為周邊商圈及轉乘站帶來便利停車的優勢。

交通局說明，前十二案立體停車場工程獲中央核定補助十二．四六億元，加上這次四案獲中央補助五．七五億元，目前台中市獲核定案件已達十六案，總補助金額超過十八億元，約可增加近六千席停車格位。

交通局也說，先前獲核定的十二案立體停車場工程，除大益停車場已完工並開放使用外，其餘工程皆如火如荼進行中；而這次獲核定的案件，興中停車場正辦理細部設計，預計今年底至明年初開工，其餘三案則預計於明年底開工，並於二○二二年陸續完工，交通局將全力以赴，使所有工程順利完工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法