鐵砧山雕塑公園 首期整建完工

2019-08-31

〔記者張軒哲／台中報導〕為改造鐵砧山風景區，台中市觀旅局昨在大甲鐵砧山雕塑公園舉辦「大甲鐵砧山風景區挑戰型自行車道暨雕塑公園整建開幕活動」，邀請大甲媳婦藝人劉香慈帶領外埔國中與日南國中自行車隊與車友們，用熱情活力騎動台中市首座挑戰型自行車道。

另外，麗寶樂園大放送，推出九月鄉親月，卅一日至九月三十日止，凡設籍后里與外埔居民憑證可享每人一九九元暢玩樂園、一五○元搭乘天空之夢摩天輪，設籍后里區眉山里跟月眉里居民則可免費玩樂園跟搭摩天輪，成人要憑可證明戶籍地址的身分證或駕照，十五歲以下出示戶口名簿跟健保卡。

鐵砧山是海線地區歷史悠久風景區，雕塑公園第一期改善工程進行公園整地、排水系統及步道整建工作，重新整體規劃公園的空間與基礎設施，另外觀旅局也爭取到第二期工程經費三千萬元，未來完工後煥然一新的雕塑公園將變成大地藝術休憩空間及互動遊憩廣場的親子共融遊憩區。

挑戰型自行車道啟用

觀旅局副局長陳育正表示，除了雕塑公園整建重新啟用，台中市首條挑戰型自行車道昨正式啟用，鐵砧山海拔二三六公尺，自行車道長三公里，由入口處海拔五十八．五公尺，到最高點二○五．五公尺，頗具挑戰性，未來鐵砧山風景區除了提供自行車愛好者挑戰自我極限，觀旅局將於卅一日舉辦鐵砧山秋市集，讓民眾深刻感受到大自然即是遊樂場，歡迎大小朋友一同參與。

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