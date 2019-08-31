訪台中櫻花棒球場 總統送3千萬修繕大禮

2019-08-31

〔記者蘇金鳳、許國楨、蔡淑媛／台中報導〕總統蔡英文昨日下午到中市西屯南屯，除了為人瑞拈香、逛逢甲夜市，展現總統庶民的一面，也在參訪西苑棒球隊的櫻花棒球場時送出大禮，當場允諾由教育部提供三千萬協助修繕，給大家更優質的打球環境。

蔡英文昨天下午先到南屯一○七歲人瑞劉陳畫老夫人靈前拈香，之後再參訪逢甲大學校區，而民進黨市議員何文海特別在臉書貼文表示，日前他去總統府特別跟總統提到，沒想到總統就真的來了，展現親民的一面。

西苑棒球隊贈20週年紀念球

蔡英文在視察櫻花棒球場時，立委張廖萬堅向蔡英文表示，櫻花棒球場在二○○四年向市府爭取，初期甚至是前總教練黃武雄夫婦標會募資、後援會透過企業贊助才順利興建，但目前球場設備已經老舊，還有部分被列為違建，希望中央能補助修繕，一同出席的教育部長潘文忠則拿給總統一張紙條，蔡英文當場唸出「報告總統，棒球場修繕費用三千萬元教育部可以支持協助」，讓在場球員爆出歡呼，西苑高中棒球隊最後準備創隊二十週年紀念球給總統，約定一起為台灣棒球來努力，讓世界看見台灣棒球實力。

逛逢甲夜市 大啖庶民美食

隨後蔡英文先到逢甲冰果室，由於冰店前有米血及杏鮑菇攤相當知名，蔡英文先到攤前點了兩樣，再進入店內，點了一碗荔枝冰，直呼好吃。

張廖萬堅轉述，小英表示，她前一陣子喝了很多可樂，晚上吳思瑤還找她吃麻辣火鍋，讓胃不舒服了兩週。

由於卅一日是小英生日，而冰店店長則是昨天生日，非常高興小英在她生日前來。之後小英再徒步到阿華黑輪攤位，沿途都有民眾搶著跟小英拍照，小英來者不拒。

而小英以為自己可把黑輪帶回家吃，點了豆皮、高麗菜捲、海帶、黑輪等，大約一百多元。大家看到小英點了如此多，都覺得很好玩，小英直說要帶走，不過，店家希望小英能留下來吃，眾人也都留下來吃，小英直呼吃好飽，還說今天沒有人可以管她，可盡情吃。

最後一程小英走到短腿丫鹿朝聖，買了餅乾，店家不但祝小英生日快樂還送花束，有民眾搶著跟小英拍照，當小英離開後還喊「總統我愛你」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法