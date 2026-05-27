苗栗銅鑼鄉普發8500元！台中跟進？盧秀燕給答案

議員陳俞融（左2起）、陳淑華及陳雅惠要求盧秀燕普發現金，照顧市民。（記者蘇孟娟攝）

台中市多名議員再提普發現金為市民請命，強調連財政規模不如台中的苗栗縣銅鑼鄉，最近再宣佈加碼發到8500元，台中市長盧秀燕何時普發現金，「盧秀燕做不到換民進黨市長何欣純來做，台中創新、普發現金」；但無論議員怎問，盧秀燕僅回應，台中沒有歲計賸餘。

包括議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、蕭隆澤等人進行聯合總質詢，重提普發現金，為市民請命；陳俞融指出，全台已有不少縣市普發現金，包括嘉義市今年每人發放6000元；新竹市每人發5000元消費金；彰化縣花壇鄉公所每人發振興經濟禮金6000元；苗栗縣銅鑼鄉更是每人發放8500元，財政規模遠不及台中，卻有辦法把錢發給市民。

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陳俞融說，台中今年獲配統籌分配稅款741億元，但台中實際獲分配金額是752億元，多出約11億元，相較去年獲分配441億元，多出超過311億元的財源，盧秀燕之前力挺修法、高呼還財於地方，財劃法修法帶來的紅利就應應研議具體的普發方案，還錢於民。

陳雅惠也要求市府提出普發現金評估報告，公開財源、金額與期程，讓市民真正分享城市發展成果。

陳淑華則說，盧秀燕7年多來，重大公共建設追加超過千億，賣地1065億、稅收超徵200億、統籌稅款增295億，預算浮編執行力差，為什麼不把浪費的錢省下來照顧市民普發現金，這次跟風何欣純公私立中小學營養午餐免費，要不要也跟風普發現金。

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