民眾擅闖大坑9-1步道施工區 中市府：最高罰6000元

大坑9-1步道於5月4日至6月13日全面封閉施工，卻有民眾不顧市府公告擅闖。（擷取自Threads）

台中市大坑9-1號步道因整修木棧道，台中市政府公告自5月4日起全面封閉至6月13日，但有民眾強行闖入，有山友見狀勸告，還被嗆「關你屁事」；台中市觀光旅遊局表示，民眾擅入公告禁止進入的場地，將依「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定處罰1200元以上、6000元以下罰鍰。

民眾在Threads上po出影片顯示，大坑9-1步道目前封閉整建，有多位民眾見狀，竟擅自將封閉的柵欄拿開進入，讓po文民眾忍不住說，「我不太懂這些人的意思？明明就公告維修封閉，偏偏就是有人…萬一出了什麼問題誰要負責」？

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網友紛回應，「這段影片不要刪，我不想花我納稅錢國賠給這種人」、「應該多一行標語，無示告示牌者，不提供救援與健保給付」、「沒素質的人長大了，變成沒素質的老人了」。還有有網友表示，之前也曾見民眾擅闖，好心勸告，還被嗆「關你屁事」。

台中市觀旅局表示，大坑9-1步道於5月4日至6月13日全面封閉，台中市風景區管理所在現場已設置多處警示公告，並於官網、社群媒體公告，施工期間如發現民眾擅自破壞或跨越封鎖圍籬進入施工區域，現場人員均會立即修復圍籬並勸導遊客離開，以維護施工及遊客安全。

由於該步道位於公園用地範圍內，民眾如擅入公告禁止進入場地，將依據「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，處罰1200元以上、6000元以下罰鍰。

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