江啟臣訪美國亞特蘭大喬治亞理工學院 校方探尋台中打造「台灣機器人製造之都」

立法院副院長江啟臣受邀至美國亞特蘭大喬治亞理工學院參訪。（江啟臣提供）

立法院副院長江啟臣今天受邀至美國亞特蘭大喬治亞理工學院參訪，深入了解該校所具備的發展資源與計畫，以深化台美AI機器人合作；校方則積極探尋雙方於台中共同打造「台灣機器人製造之都」的具體方案。

江啟臣表示，喬治亞理工在工程與科技領域居全球前15大排名，在工業工程、航空航太、生物醫學與環境工程等領域常年居全美之冠，有效合作將能為台中的產業升級與加值注入巨大推力，台中則具備全球罕見能在1小時內串聯機械業完整供應鏈的「黃金縱谷」優勢，擁有升級為全球機器人製造與AI賦能核心基地的巨大潛力。

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他這次造訪喬治亞理工的機器人與智慧機械研究所等機構，看見AI機器人及無人載具科技創新應用於各領域，其中農業種植的案例已經獲得美國農業部支持，包含使用機器人採摘蘋果、深入地底翻土，還有利用AI偵測作物生長狀態的無人機，皆能助益台灣的農業永續發展，十分有啟發性，期待促成未來合作帶動台中精密機械、工具機與製造業升級，並帶領廠商接軌國際、開拓美國市場。

江啟臣表示，台灣掌握半導體先進晶片製造，台中也手握精密機械製造能力，等於為發展人形機器人打下極佳基礎。台中具備從頭到腳的機器人供應鏈，結合美國的AI能力，將是互補雙贏的局面，校方在聽完其「台中智造」願景後，也展現出積極意願，期盼與台中在航太及無人機領域深化產學合作。

江啟臣指出，東海大學已經與喬治亞理工建立合作夥伴，並提出「RoboTaichung」計畫，雙方預計共同在台中打造首座「人形機器人創新平台」及「智慧製造與AI實驗園區」，後續他將進一步協助台中產業，透過喬治亞理工的先進製造技術轉移，或是校方新創平台的資源幫助下爭取美國市場，最重要的是能創造台中贏、廠商贏、台灣贏的多贏局面。

立法院副院長江啟臣至美國亞特蘭大喬治亞理工學院參訪，深入了解該校所具備的發展資源與計劃，以深化台美 AI 機器人合作。（江啟臣提供）

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