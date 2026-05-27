台中市議員沈佑蓮重感冒硬撐 質詢50分鐘後回座位狂嘔吐

台中市議員沈佑蓮重感冒硬撐 質詢50分鐘後回座位狂嘔吐2026/05/27 11:11 記者蘇金鳳／台中報導
台中市議員沈佑蓮今天在質詢50分鐘結束後坐回座位，突然狂吐。（資料照，記者蘇金鳳攝）
台中市議會今天進行市政總質詢最後一天議程，市議員沈佑蓮今天第一位質詢，質詢50分鐘結束後，坐回座位時整個人突彎下腰嘔吐，2位助理見狀衝上前幫忙拍背，持續吐了1、2分鐘，稍事休息後離開議事廳；面對媒體追問，她氣弱地表示「剛好感冒，又不能夠不質詢」。
市議會今天議程輪到沈佑蓮第一個質詢，但她剛好感冒，非常嚴重，卻又輪到要質詢，只能硬撐上場，而且50分鐘問好問滿，要求市府要重視民眾的訴求，質詢過程中氣十足。
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豈料，她發言完一坐下來馬上嘔吐，助理正走到旁邊要協助收質詢的相關資料，發現沈佑蓮吐了，馬上幫忙拍背拿衛生紙，沈佑蓮在議場座位上持續嘔吐了1、2分鐘。
由於會議緊接著進行市議員朱元宏質詢，在場議員、官員都專心聽，無人發現。
沈佑蓮表示，她剛好嚴重感冒，又不能不質詢，只能硬撐。
台中市議員沈佑蓮（右，背對鏡頭坐者）質詢完後在座位上狂吐，助理急忙遞衛生紙。（記者蘇金鳳攝）
台中市議員沈佑蓮（右，背對鏡頭坐者）質詢完後在座位上狂吐，助理急忙遞衛生紙。（記者蘇金鳳攝）