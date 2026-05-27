26歲女當車手收39萬爽拿10萬報酬 落網判1年10月罰4萬

台中張姓女子擔任詐團車手，佯稱投資虛擬幣收取郭姓女子39萬元，台中地院依三人以上共同犯詐欺取財罪，判處1年10月徒刑。（記者陳建志攝）

台中一名張姓女子（26歲），加入詐騙集團擔任取款車手，該集團佯稱購買虛擬幣保證獲利，郭姓女子信以為真，去年4月先後兩次，相約面交10萬、39萬元，由曾男、張女擔任取款車手出面收錢，警方事後逮捕兩人，張女坦承犯案，並供稱事後拿到10萬元報酬，台中地院依三人以上共同犯詐欺取財罪，判處1年10月，併科4萬元罰金，可上訴。

中檢起訴指稱，張姓女子（26歲）和曾姓男子（另案偵辦），2025年4月間，加入由暱稱「雉程」、「Leo」、「達總」等人組成的詐欺集團擔任面交取款車手，該集團先在網路刊登求職廣告，郭姓被害女子去年3月間瀏覽廣告後，加入LINE群組，集團成員佯稱使用APP「BitoPro幣託交易所」購買虛擬貨幣保證獲利。

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郭女信以為真，去年4月22日上午，相約在台中西屯區面交，由曾男佩掛工作證，出面收取10萬元，並交給上手「小林」，以此掩飾犯罪金流；郭女沒察覺被騙，4月28日晚上，再度和詐團相約在台中西區英才路一處網球場面交，這次由張女出面拿走39萬元，並交付偽造的「現金收款收執聯」，郭女事後察覺被騙報警將兩人查獲，張女坦承從去年4月25日起已獲取約10萬元報酬。

台中地院審理時，張女坦承犯行，法官斥責張女不思循正當途徑獲取財物，加入詐欺集團，侵害他人財產權，取款後即將款項交付上手，製造金流斷點，使檢警難以追查贓款去向，且張女假冒投資公司成員，實際參與詐術實施，惡性較單純領款車手為重，審酌無前科，尚未與被害人達成和解，且未繳回犯罪所得，依三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年10月，併科罰金新台幣4萬元，犯罪所得則已由彰化地院宣告沒收。

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