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    烏龍？狂仰頭被懷疑吃「喪屍煙毒」 台中男大生自稱腿抽筋

    2026/05/27 08:26 記者黃旭磊／台中報導
    台中男大生狂扭遭誤會吸「喪屍煙毒」 。（取自網路社群「黑色豪門企業」）

    台中男大生狂扭遭誤會吸「喪屍煙毒」 。（取自網路社群「黑色豪門企業」）

    全台頻傳毒駕事件，新興毒品「依托咪酯（Etomidate）」俗稱「喪屍煙彈」氾濫引發社會不安，有民眾拍攝到一名疑似台中體大男學生騎機車停等紅燈時，頭戴安全帽卻扭曲後仰到令人驚奇的角度，相關影片在脆（Threads）引發超過300則留言，有網友驚呼簡直是「移動喪屍煙彈」，警方緊急循線聯繫，男大生聲稱「當天大腿抽筋」。

    新興毒品「依托咪酯（Etomidate）」蔓延來台，民眾黨台中市議員江和樹在議會播放一段影片，有疑似「喪屍煙毒」發作男子連拖鞋都無法穿上，還質詢市警局長吳敬田稱毒品網購「在超商就可領到」，警方強調，毒駕零容忍，今年已查獲53件依托咪酯分裝毒品案，展現從源頭掃蕩執法決心。

    毒駕話題引發關注，李姓民眾po影片表示，沒想過台中版的失速機車真實重現，畫面中，身穿有「NTUS」（台體大）字樣上衣的男騎士，等紅燈時身體抽搐抖動，脖子後仰到不思議角度，網友直說這肯定吸了「喪屍煙毒」，肉體抽搐出現「肌躍症」，全身劇烈顫抖，意識喪失表現如活死人。

    警方表示，影片炎上（網友熱議）後，有跟這名體大生聯絡，學生稱當天大腿抽筋，拍攝者是騎在後方同行同學，在脆發文1小時就刪文了，但仍被胡亂引用。

    民眾蕭先生說，看到煙毒反應要趕緊報警處理，現在新聞天天都是毒駕闖禍，走在路上都要東張西望自保，警方強調，去年11月起全面使用唾液毒品快篩試劑取締毒駕案件，即時達成人、車分離避免高風險駕駛持續上路。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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