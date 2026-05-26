中捷綠線延伸大坑 何欣純喊上任「4年內動工」

何欣純重申台中捷運綠線延申大坑段先施工，如果她當選市長，一定在4年內動工。（記者蔡淑媛攝）

民進黨台中市長參選人何欣純與北屯區議員參選人陳信秀今晚舉行聯合市政座談會，何欣純重申台中捷運綠線延申大坑段先施工，如果她當選市長，一定在4年內動工，她也是市民的「許願池」，早早喊出營養午餐免費政策納入私校，盧市府在高雄市府宣布後也在昨天跟進。

何欣純與陳信秀今晚北屯區東光福德祠旁舉辦聯合市政座談會，現場有議員謝志忠議員，及前議員蔡雅玲、北區議員參選人簡嘉佑、北屯前里長蔡水鑼等地方人士前來助陣，現在擠進眾多民眾參與。

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何欣純表示，自己身為立院交通委員，要求交通部長陳世凱，中捷綠線延申段一定要讓台中先做，這不是放棄彰化，而是分二階段，只要她選上市長，第1屆4年內一定讓延伸段大坑動工，她批盧市府效率不好，藍線講了8年還沒動工，8年前設計費800億，8年後現在變1600億，年底會恐超過2000億，她一定會拚效率。

何欣純也說，北屯要選出一位又年輕又專業的議員，期望陳信秀進入議會，共同與何欣純打造更好的欣欣向榮大台中；陳信秀表示，自己出身平凡家庭，從助理開始做起，10年來如一日，從地方再到中央，不斷累積實力，北屯正值「轉大人黃金期」，北屯發展是台中最快，許多基礎建設與政策卻跟不上，「北屯不能失去最初的感覺！」。

陳信秀提出3大方向希望讓北屯更好，1、交通要通盤檢討，改拓寬及打通的道路陳信秀會大力爭取，一步步改善北屯交通壅塞；2、建設共融式公園，讓北屯各年齡層及各族群皆能在同一個公園內自由活動；3、敬老愛心卡推動不限制用途且得留用隔月，讓愛心卡運用自由度更高。

何欣純與陳信秀今在北屯東光福德祠旁，舉辦聯合市政座談會。（記者蔡淑媛攝）

何欣純（左4）與陳信秀（左3）今晚舉辦聯合市政座談會，議員謝志忠（左2）、前議員蔡雅玲（左6）、北區議員參選人簡嘉佑（左5）、北屯前里長蔡水羅（左1）助陣。（記者蔡淑媛攝）

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