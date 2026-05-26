台中天坑頻傳！議員建議採「透地雷達」事前預防

市議員張家銨（中）要求道路鋪平前先要了解道路下方的問題。（記者蘇金鳳攝）

台中市近來發生多起道路天坑，市議員張家銨表示，天坑很多原因是發生道路下，台中在道路維護、地下管線管理與建築工地管制上，長期缺乏「事前預防」，根據統計2018至2026年，有38件道路崩塌，其中自來水管線破裂、掏空66%，在道路表面看不到，像高雄市則採「透地雷達」，要求台中市應該比照採取，防範於未然。

建設局長陳大田表示，「透地雷達」是輔助的設備之一，台中市政府在路面鋪平前，會採目視測量、3D管線的調查，透地雷達也有做但非主動，會以巡檢車為主，將從下半年開始從1個月會巡檢1次，增加到每月2至3次巡檢頻率。

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市議員張家銨表示，台中從2018年到2026年，共發生38件道路塌陷事件，其中原因是自來水管線滲漏、破裂、掏空的就有25 件，佔整體66%。市府近年導入智慧巡檢車與AI系統，多著重在路面坑洞、裂縫等表層病害，對真正導致道路塌陷的地下掏空、管線滲漏與地基變形，仍缺乏全面性的掌握與檢測。

張家銨表示，高雄從2022年開始，由高雄市政府全市道路的透地雷達地下普查，累計4年完成390條路段，407公里修復了304地下孔道，工務才會進場鋪路，預防勝於治療，台中市政府有在鋪路前進行透地雷達的診斷？

張家銨強調，智慧巡檢可以作為日常維護的輔助工具，但無法取代透地雷達等深入地下的專業檢測技術。

張家銨指出，在建築工地管理方面，台中應配合內政部的指引，建立工地施工前周邊道路與地下管線檢測的責任，且應儘速規劃將道路重鋪前的地下檢測納入標準程序，讓「預防天坑」成為台中城市治理的核心工作，而不是事故後的口頭檢討。

建設局長陳大田表示，台中市道路鋪平前都會透過各種方式來進行道路下的診斷。（記者蘇金鳳攝）

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