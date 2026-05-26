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    中市8位阿嬤返家遇公車接連過站不停 交通局：若查屬實將處分業者

    2026/05/26 17:19 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市議員張芬郁在市議會揭露，昨晚8點多有8位阿嬤搭公車，接連遇到公車過站不停。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議員張芬郁在市議會揭露，昨晚8點多有8位阿嬤搭公車，接連遇到公車過站不停。（記者蘇金鳳攝）

    台中市公車脫班、過站不停的狀況時有所聞，市議員張芬郁今天在市議會揭露，昨晚8點多有8位長輩等131號公車返家，8點半竟過站不停，4位長輩改坐計程車回家，剩下4位繼續等，快9點30分第2班公車來了，竟又不停，長輩們只好改搭計程車，回到家都10點多了，要求市府一定要好好整頓公車。交通局長葉昭甫表示，將調閱相關錄影帶，若查屬實將處分業者。

    市議員張芬郁指出，台中公車異常發車及過站不停，每年高達8千件，平均每天發生22件，公車到站不停太惡劣，交通局任憑一再發生，免費的公車反而最貴。

    張芬郁指出，接獲鄭姓阿嬤投訴，昨晚8點多，9位長輩在中興路大突寮站等131號公車，有4位因一班過站不停決定坐計程車，另4位竟遇到連續2班車過站不停，最後搭計程車回到家都已經10點多。

    鄭姓阿嬤指出，昨天晚上和鄰居共9人一起外出參加活動，結束後約晚上8點，走到大里區中興路大突寮站等131號公車返家，其中1人看見200號公車到了先上車，要多走點路回家。

    張芬郁表示，其他8人繼續等，沒想到8點半左右，公車來了卻過站不停，其中4人決定改搭計程車，鄭阿嬤和另外3人繼續等，快9點30分第二班公車竟然又不停，4人只好改搭計程車，回到家都10點多了。

    鄭姓阿嬤說，兩班公車車上只有少數乘客，站牌位置也很明亮，他們都有舉手，不可能看不見，他們年紀從60幾歲到80歲，懷疑是駕駛故意不載老人

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