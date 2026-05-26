議員稱太平運動中心機車位不足 盧秀燕：會研議、坪林森林公園有停車場

市議員蔡耀頡指出，太平運動中心機車停車格位不足。（記者蘇金鳳攝）

台中市太平國民暨兒童運動中心已營運半年，市議員蔡耀頡今天在市議會表示，太平國運中心啟用造福市民，現在人均量達800至1000人，很多民眾騎機車前往，但市府只有70個機車停車位，因此民眾亂停到店家前，引發爭議，要求市府應增加機車停車位格。

市長盧秀燕表示，會進行研議，但因為坪林森林公園有停車場，會加設告示牌說明，再看看如何處理。

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太平國民暨兒童運動中心去年11月24日至30日試營運，12月1日營運，運動中心位於11.7公頃的坪林森林公園內，融入森林地景設計，是全國國運中最大達390坪的體適能空間。

蔡耀頡表示，太平運動中心11月24日開始試營運，短短一週達3萬5千人次，日均5千人，現在人均量還維持800至1千人次。

蔡耀頡指出，太平運動中心因為機車停車格只有70格，加上至國軍總醫院的民眾也會停在此，造成機車停車格不足，很多到運動中心運動的民眾只能把機車停放在附近店家，引發爭議，呼籲市府再加蓋停車場，解決停車問題。

交通局長葉昭甫表示，坪林森林公園內的停車場就有機車停車場，只是距離運動中心比較遠；運動局長游志祥表示，會邀請相關局處來研議解決辦法。

市長盧秀燕表示，太平運動中心機車格不足問題市府會進行研議。（記者蘇金鳳攝）

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