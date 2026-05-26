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    台中公車變格鬥場 ！7旬翁「揮拳毆司機」司機怒踹：人生父母養的

    2026/05/26 13:56 記者張軒哲／台中報導
    豐客司機與老翁爆發衝突事件。（記者張軒哲攝）

    豐客司機與老翁爆發衝突事件。（記者張軒哲攝）

    ​台中日前發生老翁遭72路公車車門夾頭事件，引起議論，台中市公車今日上午爆發一起豐原客運63號公車男司機與一名乘客七旬老翁，因過站未停口角，隨後大打出手，引起全車乘客驚慌下車，司機報案後，警方將兩人帶回製作筆錄，司機揚言提告。

    記者上午10多由豐原廟東商圈搭乘63公車往潭子方向，一名約70多歲老翁上車時因刷卡失敗，遭司機提醒，約5分鐘後老翁起身，要在三光新村下車，但司機已左轉成功路口，老翁靠近駕駛座，對司機大吼「三光新村下車」，司機被老翁嚇了一跳，兩人爆發口角，老翁突然朝正在開車的司機頭部揮了一拳，司機停車反擊，兩人開打，司機甚至踹了老翁，前座一名女乘客頻頻勸架，但兩人衝突越演越烈，她趕緊拖著菜籃躲到後座，直呼好可怕。

    年約50多歲的司機直呼老翁先動手，自己是人生父母養的，我爸媽都不敢打了，憑什麼揮拳打人，揚言提告傷害與公共危險罪。

    司機報警後，怕老翁趁機逃下車，要求大家等警方到場再下車，但下一班車將抵達，司機先開門讓9名乘客下車，眾人走到下一處站牌轉搭下一班。

    警方隨後到場了解後，司機開著公車到派出所製作筆錄，釐清衝突經過。

    豐客63公車爆發司機與乘客互毆事件。（記者張軒哲攝）

    豐客63公車爆發司機與乘客互毆事件。（記者張軒哲攝）

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