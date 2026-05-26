台中高工領軍跨校團隊 勇奪2026 KidWind風力能源高中組世界冠軍

台中高工等跨校團隊，勇奪風力能源高中組世界冠軍。（市府提供）

2026年KidWind風力能源世界賽（2026 WorldKidWind Challenge）於5月17至20日在美國威斯康辛州威斯康辛大學麥迪遜分校舉行，由台中高工、台中一中、台中二中跨校組成的「Taiwan HUNTERS」代表隊，歷經多輪激烈角逐，最終憑藉扎實的工程設計與卓越的團隊協作，榮獲「高中組世界冠軍」，為國爭光。

教育局長蔣偉民表示，KidWind競賽由美國非營利組織KidWind主辦，美國能源部所屬國家可再生能源實驗室（National Renewable Energy Laboratory）支持，透過設計與建造風力發電機與太陽能發電系統，引導學生認識潔淨能源與氣候變遷議題，培養未來綠能人才。

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蔣偉民指出，教育局在台中高工設有「台中市智慧製造技術教學中心」，長期致力於推廣新興科技的操作、設計與製造能力，台中高工為了讓學生擁有最專業的研發環境，特別在校內建置「低速風洞」設備，方便同學隨時調校設計參數，學生獲賽展現基層科技教育扎根有成。

台中高工黃尚煜校長指出，「Taiwan HUNTERS」團隊由台中高工四位同學，攜手台中一中兩位同學及台中二中一位同學共同組成，在訓練期間，跨校隊員定期齊聚台中高工進行腦力激盪，感謝學校教師的悉心指導，此次奪冠展現了技職與普高學生多元發展的潛力，學生們將「知識與理論」和「設計與實作」完美契合，在亞太能源科學教育協會指導下，歷經多輪激烈角逐，最終憑藉扎實的工程設計與卓越的團隊協作，榮獲「高中組世界冠軍」，為國爭光。

台中數所學校組成跨校團隊參加風力能源世界賽。（市府提供）

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