何欣純、温世政喊「中投新市鎮」 何欣純批盧秀燕「怕輸蔣萬安」

民進黨台中市長參選人何欣純（前左藍衣）、南投縣長參選人温世政，今晚連袂在台中大里舉辦市政說明會。（記者黃旭磊攝）

民進黨台中市長參選人何欣純、南投縣長參選人温世政，今晚（25日）連袂在台中大里區舉辦市政說明會，吸引數百名支持者趕到大和屋餐廳高喊「市長何欣純，凍蒜！凍蒜！」何純純說，台中跟南投原是一小時生活圈，台中市讓「欣純來扶（台語：輔政），要打造中投新市鎮變成半小時生活圈」。

何欣純今晚先趕到潭子區，出席台中市議員蕭隆澤座談會，由於台中市長盧秀燕上午在議會宣布，國中小不分公私立提供免費營養午餐，何欣純不滿表示，台北市長蔣萬安先提出國中小學營養晚餐免費，「盧市長，會驚，輸給那個蔣萬安啦」，因為兩個攏想要選總統，所以，盧市長趕快跟別人腳步走，事實上，免費營養午餐最早是「阿純最早在今年年初提出來的」。

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何欣純與温世政晚間7時半先後抵達大里會場，當地大里區民進黨市議員張芬郁、李天生、林德宇及民進黨台中市黨部主委許木桂，率先炒熱氣氛，何欣純兩人從隊伍入口「大進場」，眾人高喊「凍蒜！凍蒜！」場面熱絡。

何欣純強調，台中跟南投是生命共同體、一小時生活圈，她認為要攜手打拼交通、產業跟醫療等三大目標，在交通方面，中投公路銜接國道常出車禍，她上任市長後要跟行政院提案銜接國三系統交流道，讓「一小時生活圈，變成半小時生活圈」。

温世政是牙醫師，在場表示將提出長輩看牙補助加碼，台中跟南投是生命共同體，要互相共好，拜託選民讓民進黨市長、議員都當選。

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