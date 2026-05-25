斥資6.8億太平區行政中心正式進駐 開箱洽公環境：民讚很舒適

斥資6.8億的太平區行政中心，今天正式進駐開放民眾洽公。（記者陳建志攝）

斥資6.8億興建的太平區行政中心，今天正式進駐，一早就有民眾陸續來洽公，公所特別準備湯圓讓洽公民眾享用，分享「入厝」的喜悅，首位來洽公的林姓夫妻稱讚環境舒適寬敞、明亮，尤其停車、交通很方便。太平區長陳柏宏表示，昨天忙到晚上10點確認一切就緒才回家，介紹新的行政中心，民眾洽公主要在一樓、二樓，地下室並有停車場，希望嶄新的設備和空間，也能提供太平民眾更優質的服務。

太平區行政中心位於太平祥順路1段200號，工程2023年1月開工，包括主建物和室內裝修共斥資6.8億，其中內政部補助近1.4億元，主建物去年9月完工，接著進行室內裝修，今年4月已拿到使用執照，近日陸續進行搬遷，今天正式進駐開放民眾洽公。

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一對林姓夫妻，今天一早8點就到剛啟用的太平區行政中心，成為第一位來洽公的民眾，林先生表示，今天從東區來幫媽媽辦理敬老愛心卡，強調新的公所就在大馬路旁，停車、交通都比以前方便，稱讚比以前舒適很多。

今天公所特別準備湯圓和洽公民眾分享，慶祝公所搬新家，前10位來洽公的民眾還贈送金鏟子和麵線，陳柏宏區長表示，新的行政中心一樓是洽公民眾最多的社會、民政課，二樓則是人文、公用、農建課，都設置了10多個洽公櫃台，三樓則是區長、副區長等幕僚課室，四樓是調解會，五樓則有大禮堂，整體空間比以前寬敞、舒適。

陳柏宏表示，新的行政中心除後面有平面停車位，地下2層也闢設公有停車場，共規劃115格汽車停車位、189格機車停車位，讓民眾停車更方便，今天就同步開放民眾停車。

陳柏宏表示，歷經了3年多的興建和準備，嶄新的行政中心終於在今天對外開放，強調目前約90%都已就定位，僅剩少數網路、電話都線路還在調整，將在試營運期間陸續調整到位，希望未來提供民眾更優質的服務。

太平區行政中心今天正式進駐，一樓民政課、社會課的洽公空間相當寬敞、舒適。（記者陳建志攝）

太平區行政中心今天正式進駐，林姓民眾（左3）拔得頭籌，成為第一位洽公的民眾，區長陳柏宏（右4）贈送金鏟子和麵線。（記者陳建志攝）

太平區行政中心今天正式進駐，太平區長陳柏宏（右5）、秘書室主任梅美華（右4）準備湯圓和洽公民眾分享。（記者陳建志攝）

斥資6.8億的太平區行政中心，今天正式進駐開放民眾洽公，5樓設有一處大禮堂。（記者陳建志攝）

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