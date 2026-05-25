為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺中市

    何欣純六星市政說明會 力挺育兒津貼 承諾延續老人健保、捷運到潭子

    2026/05/25 20:03 記者歐素美／台中報導
    何欣純表示，她若當選台中市長，捷運將延伸到潭子區。（記者歐素美攝）

    何欣純表示，她若當選台中市長，捷運將延伸到潭子區。（記者歐素美攝）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純，今天晚上在潭子區東寶里召開「六星市政168巡迴說明會」，市議員蕭隆澤也陪同，何欣純表示，若當選市長將致力於區域平衡，並說明其各項福利政策及市政藍圖。

    何欣純表示，總統賴清德日前宣布將推動0到18歲每人每月5000元成長津貼，她力挺中央支持年輕人敢婚敢生敢養，她的政見「六星兒童福利」將再升級，未來台中市0到6歲兒童每月再加碼1500元營養津貼，中央地方同心協力，減輕年輕家庭負擔，讓孩子健康長大。

    何欣純並批評台中市長盧秀燕為了選總統，才隨台北市長蔣萬安宣布公立國中小學營養午餐免費，繼高雄市宣布納入私立國中小學，今天再加碼納入私立國中小，這是何欣純最早提出的政見，盧秀燕跟隨她的政見。

    她並提出未來將持續老人健保補助，並放寬敬老愛心卡的使用，讓老人家看得到、用得到。

    何欣純表示，照顧好老少，年輕人才能沒有後顧之憂，努力打拚。未來她上任後，並將推動都市計畫、平衡區域發展，讓捷運延伸到潭子，強調「市長換欣、台中煥新」！

    何欣純在潭子區東寶里召開市政說明會。（記者歐素美攝）

    何欣純在潭子區東寶里召開市政說明會。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播