何欣純六星市政說明會 力挺育兒津貼 承諾延續老人健保、捷運到潭子

何欣純表示，她若當選台中市長，捷運將延伸到潭子區。（記者歐素美攝）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純，今天晚上在潭子區東寶里召開「六星市政168巡迴說明會」，市議員蕭隆澤也陪同，何欣純表示，若當選市長將致力於區域平衡，並說明其各項福利政策及市政藍圖。

何欣純表示，總統賴清德日前宣布將推動0到18歲每人每月5000元成長津貼，她力挺中央支持年輕人敢婚敢生敢養，她的政見「六星兒童福利」將再升級，未來台中市0到6歲兒童每月再加碼1500元營養津貼，中央地方同心協力，減輕年輕家庭負擔，讓孩子健康長大。

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何欣純並批評台中市長盧秀燕為了選總統，才隨台北市長蔣萬安宣布公立國中小學營養午餐免費，繼高雄市宣布納入私立國中小學，今天再加碼納入私立國中小，這是何欣純最早提出的政見，盧秀燕跟隨她的政見。

她並提出未來將持續老人健保補助，並放寬敬老愛心卡的使用，讓老人家看得到、用得到。

何欣純表示，照顧好老少，年輕人才能沒有後顧之憂，努力打拚。未來她上任後，並將推動都市計畫、平衡區域發展，讓捷運延伸到潭子，強調「市長換欣、台中煥新」！

何欣純在潭子區東寶里召開市政說明會。（記者歐素美攝）

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