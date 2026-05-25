北市密室逃脫職安悲劇 台中市議員要求全面稽查、公布合格業者

台中市長盧秀燕表示，會審視密室逃脫的相關法規。（記者蘇金鳳攝）

備受年輕人喜歡的「密室逃脫」，因台北市發生一起密室逃脫員工不幸窒息事件，引發全國密室逃脫遊戲的安全疑慮。國民黨市議員賴順仁要求市府全面稽查，並公布合法的業者，並且要求業者進行公共安全的保險。

市長盧秀燕表示，事件一發生，經發局便主動稽查，市府會審視法規是否不足，若不足會修訂，若是屬於中央的法律，會請立委建議中央修訂。

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市議員賴順仁指出，台北市日前發生震驚全國的密室逃脫職安悲劇，一名年僅29歲的員工在恐怖主題密室中扮演NPC（非玩家角色），卻因現場缺乏防呆安全機制而遭麻繩勒頸窒息，由於現場環境昏暗，玩家在第一時間甚至誤以為是「逼真特效」而延誤救援，導致一條年輕生命就此消逝。

賴順仁表示，暑假將要來臨，很多學子相約去玩密室逃脫，而台中市分布在逢甲、一中及住商混合及老舊公寓的地下室，沒有一個專責單位，詢問經發局在事件發生後有去稽查嗎？

經發局長張峯源回覆，台中市有33家、已去查9家，都有缺失，燈光太暗、沒有警語，甚至要求手機不能帶進去，但是攸關大家的安全，要求業者不能有非必要的限制。

賴順仁表示，經發局的數據跟他上網查的資料不符合，數字應該不止如此，很多業者未登記，要求先聯合稽查。

他除了要求市府即刻啟動專案聯合大稽查，並且要公告合格業者的名單，讓學生與家長安心消費；最後一點就是研擬產業安全指引，研究訂定台中市「沉浸式娛樂產業安全指引」，建立明確的輔導與管理SOP。

法制局長李善植說，密室逃脫面積多未達500平方公尺，依現行法規不必投保，但此等場所確實存有相當的風險，將研議強制納入投保。

市議員賴順仁要求市府，聯合稽查台中市的密室逃脫。（記者蘇金鳳攝）

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