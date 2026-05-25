高鐵大延誤 楊瓊瓔要交通部給全民一個交代

高鐵因訊號異常今天出現嚴重延誤，立委楊瓊瓔要交通部給全民一個交代。（擷取自楊瓊瓔臉書）

高鐵訊號異常延誤，從今天上午8時起取消原班表各班次列車，改採雙向每小時各3班自由座列車；立委楊瓊瓔對此表示，高鐵變成「高停」，僅立法院停擺，全台乘客更受苦！甚至主管交通的最高首長交通部長陳世凱，都因為被「卡」在路上而被迫延後開議，交通部必須立刻給全民一個清楚的交代；交通部次長林國顯表示，已成立應變中心。

楊瓊瓔表示，今天全台通勤族崩潰，高鐵發生重大訊號異常，導致列車嚴重誤點，多位立法院的委員，甚至是主管交通的交通部長陳世凱，都因為被「卡」在路上而被迫延後開議，質疑掌管交通的人，自己都成了交通受災戶，這畫面實在太諷刺。

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楊瓊瓔說，這不僅是尷尬，更是國家基礎建設管理失能的最有力證據，今天不僅立法院委員會被迫延宕，全台更有無數趕著上班、趕著赴約的民眾行程全被打亂，強調「信任是公共運輸的基石」，但今天的一場故障，不僅打亂了所有乘客的行程，更暴露了我們基礎建設維運的脆弱。

楊瓊瓔要求交通部必須立刻給全民一個清楚的交代，包括為什麼關鍵訊號系統會發生如此嚴重的連鎖故障；針對未來類似事件，應變機制到底在哪裡；一場訊號故障，凸顯的不只是交通問題，更是政府對國家建設管理能力的考驗。請交通部拿出態度，給全台趕時間、趕生活的民眾一個交代。

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