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    首頁 > 臺中市

    台中龍井可疑車輛拒檢加速狂飆 烏日警顧及安全停追將開罰

    2026/05/24 23:59 記者陳建志／台中報導
    台中烏日分局警方，今天晚間在龍井區遊園南路攔查一輛可疑自小客車，沒想到駕駛拒絕受檢加速逃逸，警方將通知車主及駕駛人説明，開罰並吊扣駕照。（記者陳建志攝）

    台中烏日分局警方，今天晚間在龍井區遊園南路攔查一輛可疑自小客車，沒想到駕駛拒絕受檢加速逃逸，警方將通知車主及駕駛人説明，開罰並吊扣駕照。（記者陳建志攝）

    台中市烏日分局警方今天晚間接獲民眾報案，指龍井區遊園南路、向上路附近有一部自小客車行跡可疑，立即派員在周遭巡視，隨即在龍井區遊園南路發現該車，但警方鳴笛示意停車受檢，該車卻加速逃逸，警方為避免傷及無辜停止尾隨追緝，後續追查並通知車主及駕駛人說明，依法開單、扣照。

    台中市警局烏日分局警方今晚7點多獲報，指有一部自小客車行跡可疑，立即派員警巡視，沒多久在龍井區遊園南路發現該車，經尾隨鳴警報器示意該車停車受檢，但該車拒絕接受稽查並加速逃逸。

    巡邏車一度在後追緝，但行經西屯路右轉東大路時，因路上車輛眾多，為避免追逐過程造成其他民眾生命、身體及財物損害，遂停止尾隨追緝，後續追查並通知車主及駕駛人說明後依法處置，因駕駛拒絕受檢，民眾也懷疑是否是酒駕或毒駕，才會心虛逃逸。

    烏日分局警方呼籲，駕駛動力交通工具應確實遵守交通規定，拒絕停車接受稽查而逃逸者，處新台幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月，呼籲民眾應守法、配合稽查。

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