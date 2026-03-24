為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺中市

    國民黨軍購案影響選情？江啟臣：黨應先了解主流民意

    2026/03/24 19:32 記者歐素美／台中報導
    立法院副院長江啟臣。（資料照）

    立法院副院長江啟臣。（資料照）

    立法院副院長江啟臣今天參加飛碟晚餐節目，接受主持人王淺秋專訪，針對國民黨的兩岸政策或軍購案是否影響選情，江啟臣含蓄指出，黨內民主不是一言堂，黨主席的想法與同志的想法可能不一樣，但黨中央在做任何重大路線調整時應先了解主流民意，並強調，本周立法院就要審軍購案，他尊重各黨團，最好是大家能很理性地針對國防的需要談出共識，且美方也能提供軍購的清單，才有意義。

    王淺秋在專訪中詢問「兩岸議題是否會影響縣市首長選情」？江啟臣表示，政黨就像品牌，若品牌被人民詬病，貼上去不要說扣分，要加分困難，之前兩次地方選舉國民黨都大贏，就跟政黨有直接關係，間接反射到地方選舉，目前國民黨縣市長的支持度是高於國民黨，國民黨除非政黨支持度過半，否則應走中間選民的路線，一對一的選舉都要往過半的方向來思考選戰策略。

    王淺秋直白地說，江啟臣擔任國民黨主席時被講軟弱，兩岸路線相對謹慎；江啟臣回應指出，謹慎穩健是執政黨必要元素，國民黨以往講求親美和陸友日，是政黨裡相對穩建可信賴的。

    針對黨內路線差異及軍購案，江啟臣說，黨中央在做任何重大路線調整時應先了解主流民意，面對2028重返執政，這次縣市長選舉非常重要，軍購預算是蠻大的挑戰，軍購案本周要開始審，他尊重各黨團，希望大家務實科學地去審，執政黨版本就是1.25兆，藍白是3800億+N，大家可以談，最好是理性地針對國防需要談出共識，美方也能提供台灣可購買的軍購清單，才有意義，希望早點塵埃落定。

    在能源問題方面，江啟臣說，國內能源最少最弱的就是天然氣，只能儲存11天，火力發電一半靠天然氣，斷氣馬上缺電，半導體供應鏈馬上剉起來，影響全世界的經濟，所以美方相當關注台灣的能源安全問題，但賴總統說核二核三重啟需符合安全、核廢料及社會共識，最快也要2028年才能重啟，兜了一大圈又回到原點，呼籲民眾用選票來做決定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播