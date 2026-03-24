國民黨軍購案影響選情？江啟臣：黨應先了解主流民意

立法院副院長江啟臣。（資料照）

立法院副院長江啟臣今天參加飛碟晚餐節目，接受主持人王淺秋專訪，針對國民黨的兩岸政策或軍購案是否影響選情，江啟臣含蓄指出，黨內民主不是一言堂，黨主席的想法與同志的想法可能不一樣，但黨中央在做任何重大路線調整時應先了解主流民意，並強調，本周立法院就要審軍購案，他尊重各黨團，最好是大家能很理性地針對國防的需要談出共識，且美方也能提供軍購的清單，才有意義。

王淺秋在專訪中詢問「兩岸議題是否會影響縣市首長選情」？江啟臣表示，政黨就像品牌，若品牌被人民詬病，貼上去不要說扣分，要加分困難，之前兩次地方選舉國民黨都大贏，就跟政黨有直接關係，間接反射到地方選舉，目前國民黨縣市長的支持度是高於國民黨，國民黨除非政黨支持度過半，否則應走中間選民的路線，一對一的選舉都要往過半的方向來思考選戰策略。

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王淺秋直白地說，江啟臣擔任國民黨主席時被講軟弱，兩岸路線相對謹慎；江啟臣回應指出，謹慎穩健是執政黨必要元素，國民黨以往講求親美和陸友日，是政黨裡相對穩建可信賴的。

針對黨內路線差異及軍購案，江啟臣說，黨中央在做任何重大路線調整時應先了解主流民意，面對2028重返執政，這次縣市長選舉非常重要，軍購預算是蠻大的挑戰，軍購案本周要開始審，他尊重各黨團，希望大家務實科學地去審，執政黨版本就是1.25兆，藍白是3800億+N，大家可以談，最好是理性地針對國防需要談出共識，美方也能提供台灣可購買的軍購清單，才有意義，希望早點塵埃落定。

在能源問題方面，江啟臣說，國內能源最少最弱的就是天然氣，只能儲存11天，火力發電一半靠天然氣，斷氣馬上缺電，半導體供應鏈馬上剉起來，影響全世界的經濟，所以美方相當關注台灣的能源安全問題，但賴總統說核二核三重啟需符合安全、核廢料及社會共識，最快也要2028年才能重啟，兜了一大圈又回到原點，呼籲民眾用選票來做決定。

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