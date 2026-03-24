BOT案進入招商 「三鐵孤兒」和美鎮盼台中移居潮

彰化縣和美鎮轉運站興建基地，就位於鎮公所對面的廣停四停車場。（資料照，記者劉曉欣攝）

跨越烏溪的大肚和美大橋工程在今年底完工通車，可望為彰化縣和美鎮帶來台中移居潮，而和美轉運站BOT案也進入招商階段，除了為「三鐵孤兒」帶來交通轉運功能外，也同步有美食商店街與量販百貨，預計將成為和美發展的火車頭。

和美鎮長林庚壬指出，和美鎮人口將近9萬人，長期以來連公車站都沒有，頂多只有站牌而已。因此，鎮公所提供公所對面的停四用地，與縣府合作開發轉運站，而現址的和美調解委員會也將在完工後遷入。如果未能順利招商，鎮公所考慮自辦轉運站BOT案，比照全民運動館模式，興建後再來委外辦理。

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林庚壬強調，和美鎮因為毗鄰彰化市，一上國道就到台中市，也讓和美人習慣到台中、彰化市消費，希望透過轉運站結合餐廳美食百貨的功能，把和美人的強勁消費力留在家鄉。

交通處表示，和美轉運站BOT案已降低招商門檻，將原本5億元的投資金額，改為提供256席汽車位、338席機車位即可，特許營運50年（含4年興建期），用地面積約1023坪（3384平方公尺），預計興建地下1層、地上8層的建築物，地下1樓是機車停車場，汽車停車場在建物6樓到8樓。1樓提供3個客運月台，2樓為美食商店街，3、4樓為量販百貨，5樓為和美調解委員會。

和美轉運站BOT案進入招商階段。（彰化縣政府提供）

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