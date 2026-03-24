涉文宣品行賄 前彰縣議員施嘉華更一審改判3年

前彰縣議員施嘉華涉文宣品行賄，台中高分院更一審改判3年。（資料照）

前彰化縣議員施嘉華涉嫌以贊助或墊付文宣品費用方式行賄，歷經一、二審審理，案經上訴最高法院後發回，台中高分院更一審今天改判施嘉華3年徒刑、褫奪公權3年，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，施嘉華為民國111年地方公職人員選舉彰化縣議會第20屆第3選區（和美鎮、伸港鄉及線西鄉）縣議員候選人，為期能順利當選，單獨或與父親施復興，對2名代表候選人及1名村長候選人，以贊助交付選舉文宣品當作賄賂。

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施嘉華等人共計製作及交付6500支文宣筆、2000個文宣打火機，以及5萬個文宣口罩，總金額合計新台幣13萬8000元，除要求對方及家人在投票時支持，也希望在競選時幫忙拉票。

檢方偵辦時，施嘉華又教唆共犯周姓男子等人，在檢察官偵訊過程，就案情有關重要事項作虛偽陳述，檢方偵辦後，將施嘉華等人依違反公職人員選舉罷免法、教唆偽證等罪嫌起訴。

彰化地方法院審理後，判處施嘉華有期徒刑3年2月、褫奪公權3年，又犯教唆偽證罪，處有期徒刑4月；施復興則被判有期徒刑3年4月、褫奪公權3年。

經上訴台中高分院審理後，二審改判施嘉華3年1月徒刑、褫奪公權3年，教唆偽證罪部分仍判4月。施復興處有期徒刑3年3月、褫奪公權3年。

案件上訴後由最高法院發回，台中高分院更一審今天宣判原判決撤銷，施嘉華違反選罷法部分處3年徒刑、褫奪公權3年，教唆偽證罪判刑3月。施復興違反選罷法處3年1月徒刑、褫奪公權3年，全案可上訴。

民事部分由檢方提起當選無效之訴，台中高分院於113年5月間，判決施嘉華當選無效確定。

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