瘦了20公斤！台中前地政局長吳存金詐領特別費 當庭痛哭認錯求緩刑

台中市前地政局長吳存金詐領首長特別費，今天開庭時當庭痛哭認錯，希望法官輕判能有緩刑的機會。（記者陳建志攝）

台中市政府前地政局長吳存金，遭檢調查出從2019年起擔任地政局長近5年期間，涉嫌私帳公報，將與親屬間家庭聚餐的私人餐敘，包括高級鐵板燒、披薩，通通用首長特別費的公款核銷，前後共11筆，累計詐得公款6萬8679元，台中地檢署依貪汙罪起訴，台中地院今天開庭審理，對於檢察官起訴全認罪，並當庭痛哭認錯，對於擔任公職43年最後竟是這樣難堪退休表示後悔，希望法官輕判能有緩刑的機會。

中檢查出，吳存金自2019年11月25日起至2024年5月12日止，明知其在台中市多家餐廳11次消費，都是與親屬間家庭聚餐的私人餐敘，並非實際因公所生的支出，與首長特別費因公所需核銷事由不符，竟仍向餐廳告知地政局的統一編號，再將餐廳開立的發票或收據共11張交予不知情的地政局經辦及主計單位人員進行核銷，總計詐領6萬8679元公款。

請繼續往下閱讀...

台中地院今天開庭，吳存金對於檢察官起訴貪汙等罪名都認罪，並當庭痛哭表示，自己從21歲擔任公務員，從未收取一分一毫，卻因一時失慮，法感意識不足，將首長特別費不當使用，自己的行為真的愧對父母、家人和長官。

吳存金表示，43年來公職生涯長期透支，加上此事後一直看醫生，家人都很擔心，強調公務員只求平平安安退休，沒想到自己竟是這樣難堪退休，自己知道錯了，懇請法官能給予緩刑，會用餘生做善事，好好服務社會，減輕自己的過錯。

辯護人也表示，吳女已認罪坦承錯誤，且因此事身心備受煎熬，瘦了20公斤，還罹患相關疾病，希望法官從輕量刑，因經2次減刑，刑度約1年9月，盼能有緩刑機會。

公訴檢察官則表示，吳存金犯後坦承犯行並繳回犯罪所得，犯後態度尚可，經兩次減刑，刑度約1年9月，強調此案受社會關注，具有指標性意義，為了維護官箴，若給予緩刑至少須4年以上，並科以80小時以上的義務勞役，以教育、宣導的方式回饋社會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法