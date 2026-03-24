廢棄物影響梅川河川景觀 中市水利局：立即派人清除

台中市位於北屯區的梅川河段，附近餐廳林立。（記者歐素美攝）

民眾投訴台中市北屯區梅川河面擱淺許多廢棄物，因該河段附近餐廳林立，民眾行經發現有礙觀瞻；台中市水利局長范世億表示，轄區排水，水利局或委外廠商都會定期巡視，若發現垃圾即派人清除，呼籲民眾要有公德心，也請民眾檢舉非法丟棄廢棄物的行為，將移請環保局懲罰。

民眾表示，最近到北屯區用餐，行經梅川東路與崇德六路附近，梅川沿岸種植樹木，甚至也有休閒座椅，可供民眾歇腳休憩，他站在附近等人，順便欣賞風景，赫然發現梅川河面擱淺許多廢棄物，包括塑膠袋、廢棄的地墊等，因該河段就位在市區餐廳林立的地點，若遊客前來發現，嚴重影響民眾對台中市的觀感，質疑台中市的排水是否定期巡視清潔。

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水利局長范世億表示，針對轄內排水系統，水利局同仁或委外廠商都會定期巡視，甚至里長或民眾反應，發現河段有垃圾髒污等，水利局都會第一時間派人清除，呼籲民眾要有公德心，也請民眾檢舉非法丟棄廢棄物的行為，將移請環保局懲罰。

梅川河段出現塑膠袋等廢棄物。（記者歐素美攝）

廢棄的地墊的出現梅川的河面上。（記者歐素美攝）

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