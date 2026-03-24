白牌車司機見女乘客泥醉竟摸胸、強吻 一審判6月徒刑

台中鄭姓白牌車司機，去年底趁女乘客泥醉，竟對她摸胸還親吻，台中地院依乘機猥褻罪，判她6月徒刑。（記者陳建志攝）

台中一名鄭姓白牌車司機，去年12月凌晨搭載已經泥醉的女子小芬（化名）返家，見她已經醉得不省人事，竟起色心，趁機對她摸胸還親吻，小芬事後發現金錢遺失詢問鄭男，鄭男傳送車內影像才發現上情報警提告，台中地院審理時，鄭男坦承犯行，法官審酌尚未與小芬和解，依乘機猥褻罪，判她6月徒刑，可上訴。

中檢起訴指稱，鄭姓男子為白牌車司機，2025年12月13日凌晨5點17分搭載泥醉的女子小芬（化名），竟基於乘機猥褻犯意，伸手觸摸小芬胸部，並靠近親吻她，而對小芬猥褻得逞，小芬乘車後發現金錢遺失詢問鄭男，鄭男傳送車內影像，赫然發現鄭男有觸摸胸部及親吻行為，氣炸報警提告，檢方依乘機猥褻罪起訴。

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鄭男在檢警調查時，坦承有觸碰她的額頭跟臉頰，還有輕拍她的胸口，但沒有親吻她。

法官認為，鄭男身為白牌車駕駛在夜間為逞己身性慾，竟對女乘客乘機猥褻，嚴重欠缺尊重他人身體自主權的觀念，致使被害人身心受創，審酌已坦承犯行，但尚未與小芬達成民事和解，依乘機猥褻罪，判她6月徒刑，可上訴。

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