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    台中機場捷運線民眾殷切期盼 捷工局:可行性研究交通部已於2月轉呈行政院

    2026/03/24 06:33 記者蘇金鳳／台中報導
    台中捷運橘線（機場捷運）參考路線圖。（市府提供）

    台中捷運橘線（機場捷運）參考路線圖。（市府提供）

    台中市多條捷運規劃，被視為台中市國際門面機場捷運線（橘線），在台中國際航線大爆發，進度再被關切，捷運工程局表示，機場捷運線的可行性研究，交通部已於2月2日轉呈給行政院審查，若行政院通過，捷工局馬上就可以進行綜合規劃，進一步推進機場捷運的進度。

    機場捷運（橘線）全長29.23公里且設有15座高架及11座地下車站共有26座車站，由於橘線從台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點設於霧峰省議會附近，是非常重要的路線，在台中機場旅客大增情況下，很多民眾認為應列為最優先要完工的路線。

    捷工局則表示，機場捷運（橘線）可行性研究，交通部於2024年7月2日召開委員會審議，市府已依委員及各單位意見完成報告書補充與修正作業，並於當年10月1日提送交通部，該部於2025年7月4日核轉行政院審議。

    捷工局表示，交通部於2025年7月28日函轉行政院意見，要求補充促參評估文件，市府旋即於同年8月1日補充促參自評表予交通部，促參推進專案辦公室同年11月26日函知橘線案符合免送促參提案平台審議條件。交通部已於今年2月2日再度核轉行政院審議。

    捷工局表示，只要行政院通過，捷工局馬上可進行綜合規劃及都市更新計畫，讓橘線能再邁進一大步，縮短預計完工時間。

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