考生跨爐火！台中大肚磺溪書院五文昌考季前祈福

大肚磺溪書院連續27年為考生祈福，考生在樹梢綁祈福卡。（讀者提供）

再過兩個月就要國中教育會考，大肚磺溪書院連續27年為考生祈福，台中市民政局副局長彭岑凱等人率考生將「試必成功」祈福卡繫樹，並跨七星爐火向五文昌帝君祈求「馬躍龍門」金榜題名，有考生專程從市區趕往參拜。

春末夏初（7月前）是台中國高中生升學高峰期，5月有國中教育會考，6、7月舉辦大學分科測驗，大肚區公所與磺溪書院文教基金會合辦祈福活動，考生依循古禮向五文昌帝君敬獻包子、糕餅與粽子，取諧音「包高中」之意，並跨過七星爐火，象徵以炭火淨身、除穢解厄迎向考試挑戰。

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大肚區長楊明坤說，磺溪書院考生祈福活動邁入第27年，今年由民政副局長彭岑凱主祭，帶領考生敬獻象徵聰明的「蔥」、寓意勤學的「芹菜」及代表精算「蒜」，隨後貴賓點亮狀元燈，象徵前程光明。

五文昌帝君（或稱五文昌夫子）是道教奉祀5位主掌文運、功名、學業與考試神明，5神為梓潼帝君、魁斗星君、朱衣帝君、文衡聖帝（關帝）及孚佑帝君（呂洞賓），護持考生順利上榜。

磺溪書院文教基金會董事長林汝洲頒發獎助學金，林汝洲說，肯定學生努力也冀望激勵更多學子見賢思齊、奮發向學，持之以恆、勤學不懈迎接會考及學測勝利。

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