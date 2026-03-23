為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺中市

    斥資89億台中會展中心3度開幕 議員質疑：看不到具體產業政策

    2026/03/23 20:36 記者蘇孟娟／台中報導
    台中國際會展中心今「三度」開幕。（記者蘇孟娟攝）

    台中國際會展中心今「三度」開幕。（記者蘇孟娟攝）

    台中國際會展中心今日開幕，台中市長盧秀燕指出，可望成為台灣拚經濟的金雞母。不過，目前正值台美關稅未定及中東戰爭，會展中心營運現挑戰，多名議員質疑，會展中心第三次開幕典禮只看到盧秀燕吹噓個人政績、打造「面子工程」，看不到台中具體產業政策；市府則強調今年檔期已滿，未來會持續深化國際連結，推動產業升級與城市發展。

    台中國際會展中心由市府斥資近89億打造，自2019年動工，去年10月試營運，包括去年試營運及今年1月舉辦百工百業展均曾舉行過開幕，今日再辦、宣告正式啟用。

    盧秀燕稱會展中心籌建過程一波三折，在她任內及時完成，兌現她8年前的提出「前店、後廠、自由港」3大經濟策略等競選承諾，可望為台中產業注入強心針，成為台灣拚經濟的金雞母。

    不過，目前正值台美關稅未定及中東戰爭，會展中心營運現挑戰，在地議員林祈烽指出，會展中心一再開幕仍只見盧「自己壯膽」、自吹自擂，與其花錢辦開幕秀吹政績，不如請經發局拿出更具體產業振興經濟政策；議員陳淑華也質疑，會展中心硬體建設完成，卻不見產業政策配套，盧秀燕任內的振興經濟政策永遠只有台中購物節；議員黃守達也指出，第三次開幕典禮果然又只看到盧秀燕大打政績秀、打造個人「面子工程」的背後，台中產業政策卻很模糊。

    議員楊大鋐也說，樂見會展中心讓中台灣產業有舞台被看見，但盼勿淪台北之外的次選擇，重要展覽仍應拉進台中，對在地產業才有實質助益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播