斥資89億台中會展中心3度開幕 議員質疑：看不到具體產業政策

台中國際會展中心今「三度」開幕。（記者蘇孟娟攝）

台中國際會展中心今日開幕，台中市長盧秀燕指出，可望成為台灣拚經濟的金雞母。不過，目前正值台美關稅未定及中東戰爭，會展中心營運現挑戰，多名議員質疑，會展中心第三次開幕典禮只看到盧秀燕吹噓個人政績、打造「面子工程」，看不到台中具體產業政策；市府則強調今年檔期已滿，未來會持續深化國際連結，推動產業升級與城市發展。

台中國際會展中心由市府斥資近89億打造，自2019年動工，去年10月試營運，包括去年試營運及今年1月舉辦百工百業展均曾舉行過開幕，今日再辦、宣告正式啟用。

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盧秀燕稱會展中心籌建過程一波三折，在她任內及時完成，兌現她8年前的提出「前店、後廠、自由港」3大經濟策略等競選承諾，可望為台中產業注入強心針，成為台灣拚經濟的金雞母。

不過，目前正值台美關稅未定及中東戰爭，會展中心營運現挑戰，在地議員林祈烽指出，會展中心一再開幕仍只見盧「自己壯膽」、自吹自擂，與其花錢辦開幕秀吹政績，不如請經發局拿出更具體產業振興經濟政策；議員陳淑華也質疑，會展中心硬體建設完成，卻不見產業政策配套，盧秀燕任內的振興經濟政策永遠只有台中購物節；議員黃守達也指出，第三次開幕典禮果然又只看到盧秀燕大打政績秀、打造個人「面子工程」的背後，台中產業政策卻很模糊。

議員楊大鋐也說，樂見會展中心讓中台灣產業有舞台被看見，但盼勿淪台北之外的次選擇，重要展覽仍應拉進台中，對在地產業才有實質助益。

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