中捷藍線延伸太平案再送審 爭中央補助增加20％

藍延路線示意圖。（市府提供）

台中市政府多條捷運路網同步進行規劃，捷工局表示，捷運藍線延伸太平可行性研究修正案已於3月20日再次提報交通部審議，局長蘇瑞文表示，後續將全力配合中央審查程序，於可行性研究核定後，接續辦理綜合規劃及設計作業，力拚與捷運藍線主線同步推動。

捷工局指出，此次依中央財力分級及補助政策進行調整，同步更新稅收推估與經費分擔資料，重新精算整體財務計畫，在不變動工程總經費403.14億元的前提下，因應財務條件調整，預估中央補助比率可望提升約2成，使經費分攤更貼近現行制度設計，並合理反映地方財政能力，有助爭取中央支持，減輕市庫負擔，提升計畫推動可行性。

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捷工局表示，藍線延伸太平路線自太平區東平路出發，行經太平路、振興路，銜接進德路捷運藍線B20站並串聯台中火車站，全長約4.66公里，採中運量地下化系統規劃，共設置4座地下車站，可有效強化台中東區及太平地區公共運輸服務，補足既有捷運服務缺口。

考量捷運藍線主線預計於2026年中動工，捷工局表示，延伸線若順利核定，未來可與主線整合營運，提供「一車到底」直達服務，提升轉乘便利性與整體運輸效率，擴大捷運服務範圍，強化都市整體通勤網絡。

捷工局長蘇瑞文表示，此案依交通部2024年審查意見，已拆分為「屯區捷運環狀線」及「藍線延伸太平」兩案分別推動，並持續依中央意見滾動檢討修正。

此外，此案已於去年11月獲中央認定符合免提送促參平台條件，今年1月再依鐵道局意見完成財務調整，顯示整體計畫已逐步成熟，具備推動基礎。

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