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    首頁 > 臺中市

    史努比又現身台中啦！ 567處候車亭服務燈有Snoopy陪乘客等公車

    2026/03/23 17:59 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市公車候車亭服務燈看得見snoopy。（市府提供）

    台中市公車候車亭服務燈看得見snoopy。（市府提供）

    為宣傳交通安全，日前台中市交通局在市政公園設置史努比裝置藝術及行人交通號誌導入史努比，交通局再進一步讓史努比更深入中市交通生活，不但登上市區資訊可變標誌（CMS）看板， 全市567處候車亭的服務燈出現Snoopy及Woodstock剪影陪著乘客等公車。

    中市交通局攜手全球知名Peanuts（花生漫畫）團隊，啟動人行號誌燈導入Snoopy，溫暖、可愛的形象獲好評，同時，設在市政公園的史努比家族，展示期間觀看人潮不斷。

    交通局長葉昭甫表示，中市在市區資訊可變標誌設施導入國際知名IP，結合交通設施與宣導圖文提醒道路安全，用路人給予正面回響，Snoopy現身的11處市區資訊可變標誌設置地點，皆位於交通流量較大之主要幹道，如台灣大道、中清路、五權西路、崇德路及環中路等主要幹道。

    此外，台中市首創候車亭服務燈，以「黃色笑臉鈴鐺」告知公車駕駛有乘客要搭車，交通局再導入可愛元素，讓Snoopy及Woodstock現蹤全市567處候車服務燈，特別是大型醫院、幹線路廊與長者聚居區都能看到可愛身影。

    中市將snoopy形象衍伸應用至市區資訊可變標誌設備上。（市府提供）

    中市將snoopy形象衍伸應用至市區資訊可變標誌設備上。（市府提供）

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