從成功邁向勝利！楊瓊瓔衝刺台中市長初選 車掃5.5小時路線有講究

楊瓊瓔展開車隊掃街，從后里成功路到潭子勝利路，象徵「乎你成功、邁向勝利」。（記者歐素美攝）

國民黨將於25日進行台中市長初選電話民調，爭取提名參選台中長的立委楊瓊瓔，今天啟動車隊掃街全力衝刺，下午3點自后里區成功路出發，沿途行經神岡、大雅，最終將抵達潭子區勝利路，楊瓊瓔的團隊表示，掃街路線選定「后里成功路」至「勝利路」，取其台語諧音「乎你成功、邁向勝利」，象徵參選台中市長的決心與信念，力拚在初選民調中脫穎而出，接棒盧市長延續政績。

楊瓊瓔今天下午進行車隊掃街，市議員陳本添、邱愛珊、羅永珍、吳呈賢、賴朝國等在各區輪流陪同助陣，在地里長也站上宣傳車，沿街向民眾揮手致意、爭取支持。許多支寺者見狀紛舉手比讚或高喊「凍蒜」。

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楊瓊瓔車隊掃街首日行程長達5個半小時，站在宣傳車上從下午掃到入夜，她站在宣傳車上沿路向民眾揮手致意、拜票拉票，展現鐵人體力與拚戰到底的決心。楊瓊瓔表示，距離初選電話民調時間已近，現階段將透過密集掃街與市民面對面接觸，爭取更多認同，並呼籲支持者，若接到民調電話，務必「唯一支持楊瓊瓔」，讓基層聲音能在民調中充分呈現。

對於台中未來發展，楊瓊瓔強調，城市建設不能停滯，從交通路網完善、產業升級轉型到社會福利強化，都需要穩健推動與創新並行，並提出「媽媽市長2.0」理念，主張以更細膩、貼近民意的治理方式照顧市民生活，同時兼顧整體發展視野，提升台中競爭力，讓城市持續進步。

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