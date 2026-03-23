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    首頁 > 臺中市

    潭陽國小禮堂30年未翻修 周永鴻爭取全面改善

    2026/03/23 15:48 記者歐素美／台中報導
    潭陽國小禮堂布幕多處破損。（圖由周永鴻提供）

    潭陽國小禮堂布幕多處破損。（圖由周永鴻提供）

    台中市潭子區潭陽國小禮堂啟用逾30年，因年久失修導致禮堂地板鋪面破損嚴重、舞台設備嚴重老化。台中市議員周永鴻今邀集教育局現場會勘，爭取全面翻修禮堂地板鋪面、改善舞台燈光音響及布幕，並新增LED電視牆，總經費預估約1350萬；教育局表示，將在收到學校申請後儘速評估。

    周永鴻指出，潭陽國小禮堂場地寬闊，樓地板總面積約1100平方公尺，不僅供學校1300多名師生進行體育及全校性活動，更常年協辦教育局大小活動，年久失俢，木地板多處龜裂翹起，影響學生安全。

    潭陽國小校長葉建成表示，學校禮堂因為設備長年未汰換，全校性活動播放影片或簡報時，投影機無法播放清晰畫面，致後面的學生完全看不到內容，只得另行架設小螢幕將就。

    另禮堂作為室內運動場地也因為木質地板多有破損，讓學生活動時危機四伏，經專業廠商評估，需要裝設LED電視牆需要約250萬、舞台設備更新需要400萬、樓地板全面更新需要700萬，合計約1350萬。

    周永鴻指出，實地會勘發現禮堂有翻修的急迫性，木質地板鋪面嚴重破損隆起、舞台布幕破損泛黃、投影機流明數不足無法放映清晰影片、音響雜音明顯音質粗糙，要求教育局儘速核定經費補助，讓潭陽國小1300多名師生擁有安全、合格的禮堂環境。

    潭陽國小禮堂地板鋪面破損嚴重。（圖由周永鴻提供）

    潭陽國小禮堂地板鋪面破損嚴重。（圖由周永鴻提供）

    潭陽國小禮堂設施破舊毀損。（圖由周永鴻提供）

    潭陽國小禮堂設施破舊毀損。（圖由周永鴻提供）

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