立院今審軍購條例 盧秀燕訪美大談軍購如「買保險要早」今避談

盧秀燕訪美大談軍購如「買保險要早」，今避談。（記者蘇孟娟攝）

行政院版1.25兆國防特別條例今終進入立法院審查，日前訪美多次強調有跟美方談及軍購案，甚至用「買保險」形容軍購要盡早買的台中市長盧秀燕，今被問及軍購審查案則避談，僅強調，這次交流的範圍相當廣泛，議題也十分深入、成果不錯，「之後會再找時間向大家做更完整的報告」。

行政院1.25兆國防特別條例日前遭藍白多次卡關，今日終於首度進入立法院審查，立法院外交及國防、財政委員會今召開聯席會議，併案審查朝野各版本軍購特別條例草案，引起關切。

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日前訪美的盧秀燕跨進華盛頓「深水區」，也不只一次強調美方十分關切軍購，她拜訪美方包括國務院、戰爭部、美國國會等，均有談及國防軍購，她甚至一度以「買保險」形容軍購要盡早採購。

不過，今被問及國防特別條例終於進立法院審查一事，盧秀燕再度避談，僅微笑說謝謝，並無進一步回應。

她僅就訪美行程說，她這次前往美國訪問，主要目的是促進城市交流，因為她從政時間很長，尤其過去有相當長一段時間在國防與外交委員會服務，因此也藉這次出訪的機會，與一些美國朋友會面交流，只要能為台灣發聲、為國家說話，都非常樂意。

她說，這次交流的範圍相當廣泛，議題也十分深入，「總而言之，成果不錯，之後會再找時間向大家做更完整的報告」。

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