國民黨五都巨頭齊發聲！強強連線力挺江啟臣

國民黨將於25日至31日進行台中市長初選民調，五都市長參選人力挺台中江啟臣。（江啟臣提供）

國民黨將於25日至31日進行台中市長初選民調，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新北市長參選人李四川、台南市長參選人謝龍介及高雄市長參選人柯志恩等五都指標性人物共同發聲，跨縣市共同推薦江啟臣，呼籲台中市需要一位擁有國際視野與卓越執行力的領航者，帶領台中躍升為「亞洲新核心」。

台北市長蔣萬安表示，江啟臣在立法院展現絕佳的協調力，對於大台中未來長遠的發展，絕對是最佳人選；桃園市長張善政則推崇江啟臣具備專業能力與國際視野，能為台中發展注入新動力。

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台南市長參選人謝龍介則表示，江啟臣永遠將民意放在第一位，並敢於接受挑戰，必能為台中帶來嶄新的改變；新北市長參選人李四川送給江啟臣鐵鎚，要他好好建設台中，打造最穩健的基石；高雄市長參選人柯志恩則指出，江啟臣兼具教育觀與國際觀，是讓台中接軌世界的最佳人選。

江啟臣表示，城市的每一次進步都需要最穩健安定的力量，將憑藉最完整的行政歷練與國際視野，致力於打造「台中旗艦城」。目前民調數據雖然全面領先，但初選過關是實現「台中夢想」的前提，絕不能掉以輕心。

「強強要連線、台中是關鍵」！江啟臣呼籲民眾於3月25日至3月31日每天晚上6點到10點守候電話，接到民調時請堅定回答「唯一支持江啟臣」，凝聚所有力量，團結支持最強候選人，才能確保台中在六都連線中發揮關鍵力量，共同開創大台中的光榮未來。

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