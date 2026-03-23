暖冬致花芽分化失常 糯米荔枝恐「零收成」

立法院副院長江啟臣到霧峰會勘糯米荔枝受災情形。（江啟臣提供）

台中市霧峰區糯米荔枝，受到去年暖冬影響，導致今年整體花況明顯異常，部分果園甚至僅抽新梢、不見花芽，開花率僅約一成，加上花況不佳難著果，恐面臨「零收成」，立法院副院長江啟臣今天邀集立委顏寬恒、市議員林碧秀及農業單位等會勘，呼籲農政單位儘速啟動應變機制，彙整實際受損狀況，爭取現金救助。

江啟臣表示，台中為重要荔枝產區之一，種植面積約1800公頃，主要集中於太平、霧峰、大里等地，其中，糯米荔枝約占約一成，屬高單價品種，對農民收益影響甚鉅。

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糯米荔枝對低溫需求較高，但去年冬季氣溫低於15度的天數未達10天，影響花芽分化，造成今年開花率偏低，甚至不開花，農損情況嚴重；溫姓農友指出，去年暖冬衝擊糯米荔枝開花率，整體開花狀況低於一成，且留存下來的花苞狀況差，難以著果，荔枝產量恐「零收成」，一年辛勞將血本無歸。

台臺中區農業改良場助理研究員李昱錡表示，糯米荔枝生長的氣溫條件，需約14-21天氣溫連續低於15度，去年11月至今年3月，台中測得15度以下氣溫僅不到10天，確實會影響荔枝生長。

台中市農業局農業作物科長黃玉君表示，今年不僅荔枝，龍眼也普遍出現開花不良情形，後續將請各區公所彙整各地災損情形，進行全面盤點與統計，以掌握實際受損程度，作為後續提報中央及研擬因應措施的依據，並呼籲農友若發現作物出現災情，儘速向所在地公所通報，以利政府即時掌握災情並啟動相關救助機制。

台中為重要荔枝產區之一，種植面積約1,800公頃，主要集中於太平、霧峰、大里等地。（江啟臣提供）

霧峰區糯米荔枝，受到去年暖冬影響，開花僅一成。（江啟臣提供）

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