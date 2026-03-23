為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺中市

    暖冬致花芽分化失常 糯米荔枝恐「零收成」

    2026/03/23 12:21 記者歐素美／台中報導
    立法院副院長江啟臣到霧峰會勘糯米荔枝受災情形。（江啟臣提供）

    立法院副院長江啟臣到霧峰會勘糯米荔枝受災情形。（江啟臣提供）

    台中市霧峰區糯米荔枝，受到去年暖冬影響，導致今年整體花況明顯異常，部分果園甚至僅抽新梢、不見花芽，開花率僅約一成，加上花況不佳難著果，恐面臨「零收成」，立法院副院長江啟臣今天邀集立委顏寬恒、市議員林碧秀及農業單位等會勘，呼籲農政單位儘速啟動應變機制，彙整實際受損狀況，爭取現金救助。

    江啟臣表示，台中為重要荔枝產區之一，種植面積約1800公頃，主要集中於太平、霧峰、大里等地，其中，糯米荔枝約占約一成，屬高單價品種，對農民收益影響甚鉅。

    糯米荔枝對低溫需求較高，但去年冬季氣溫低於15度的天數未達10天，影響花芽分化，造成今年開花率偏低，甚至不開花，農損情況嚴重；溫姓農友指出，去年暖冬衝擊糯米荔枝開花率，整體開花狀況低於一成，且留存下來的花苞狀況差，難以著果，荔枝產量恐「零收成」，一年辛勞將血本無歸。

    台臺中區農業改良場助理研究員李昱錡表示，糯米荔枝生長的氣溫條件，需約14-21天氣溫連續低於15度，去年11月至今年3月，台中測得15度以下氣溫僅不到10天，確實會影響荔枝生長。

    台中市農業局農業作物科長黃玉君表示，今年不僅荔枝，龍眼也普遍出現開花不良情形，後續將請各區公所彙整各地災損情形，進行全面盤點與統計，以掌握實際受損程度，作為後續提報中央及研擬因應措施的依據，並呼籲農友若發現作物出現災情，儘速向所在地公所通報，以利政府即時掌握災情並啟動相關救助機制。

    台中為重要荔枝產區之一，種植面積約1,800公頃，主要集中於太平、霧峰、大里等地。（江啟臣提供）

    台中為重要荔枝產區之一，種植面積約1,800公頃，主要集中於太平、霧峰、大里等地。（江啟臣提供）

    霧峰區糯米荔枝，受到去年暖冬影響，開花僅一成。（江啟臣提供）

    霧峰區糯米荔枝，受到去年暖冬影響，開花僅一成。（江啟臣提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播