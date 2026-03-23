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    首頁 > 臺中市

    台中醉男感情糾紛暗夜狂鬧 警出動快打部隊究辦

    2026/03/23 11:00 記者陳建志／台中報導
    台中市侯姓男子今天凌晨酒後，質疑何姓前女友疑因另結新歡導致分手，在街上大炒還徒手捶打何女車子，遭警方依違反社會秩序維護法送辦。（記者陳建志翻攝）

    台中市侯姓男子今天凌晨酒後，質疑何姓前女友疑因另結新歡導致分手，在街上大炒還徒手捶打何女車子，遭警方依違反社會秩序維護法送辦。（記者陳建志翻攝）

    台中侯姓男子（30歲）和何姓女子（28歲）為前男女朋友關係，今天凌晨侯男酒後請何女載他返回太平住處，沒想到抵達後侯男卻趁酒意翻舊帳，質疑何女疑因另結新歡才導致兩人分手，還徒手捶打何女車子，深夜巨大的爭吵聲驚動附近民眾報警，警方出動快打警力到場，將兩人帶回警局後，依社會秩序維護法將侯男送辦，並替何女申請保護令。

    台中太平分局警方，今天凌晨0點20分接獲民眾報案，指稱太平市民大道一段有民眾吵架，立刻啟動快打警力，到場後發現為侯姓男子（30歲）酒後與何姓女子（28歲）發生口角並徒手毀損何女的自小客車，立刻以優勢警力控制現場。

    警方調查後發現，侯男與何女為前男女朋友關係，當日侯男與張姓友人在大里某店家小酌後，打電話要何女來載她返回太平住處，何女開車載侯男和張男抵達太平市民大道一段後，侯男趁酒意翻舊帳，認為何女疑似另結新歡才導致雙方分手，憤而徒手捶汽車並與何女發生口角，凌晨的巨大的爭吵聲驚動附近住戶報警。

    警方快打警力到場後，制約侯男的行為，並將侯男和何女帶回警局調查，何女不願對侯男提告，警方依社會秩序維護法第87條「加暴行於人」送辦，並協助何女申請保護令。

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