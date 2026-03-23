700元杜拜巧克力被曝「摻王子麵」！台中夯店怒告網友 自揭獨家內餡

台中甜點店「檨艸Sur Tsao」推出的杜拜巧克力，近日引發爭議。（擷取自店家臉書）

「杜拜巧克力」近日在台掀搶購熱潮，不過台中一家甜點店卻被爆料，其販售的高價杜拜巧克力內餡疑用「王子麵」偷工減料。為此，店家駁斥稱「惡意造謠」，直接公開配方是麵包絲混和烘烤麵線製成，同時宣布更名為「台製杜拜巧克力」以利顧客辨識，強調已向警方報案並提告，揚言將持續蒐證，併案處理。

幾名網友在社群平台指出，在「檨艸SUR TSAO 」買的杜拜巧克力一片要價700多元，裡面包的根本不是麵絲，完全是「點心麵的味道」，超鹹，也沒有開心果味。

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「檨艸SUR TSAO」18日在官方臉書發聲明解釋，該店自2024年11月即推出杜拜巧克力，初期曾提供內用顧客少量試吃，當時顧客覺得「麵包絲」的口感特殊新奇。老闆隨後多次嘗試調整配方比例，「以奶油拌炒的麵包絲及烘烤過的麵線，再混合一定比例的開心果醬做為內餡」，並進行每日少量試賣。

店家稱，販售至今已一年多，期間未變動過配方及製作方式，認為近日因有其他店家使用王子麵製作相關產品，導致網友質疑該店也使用相同方式。強調該店未使用脆麵、王子麵或科學麵偷工；因為是自己構想的配方，所以當時未公開，造成客戶的質疑和誤解，未來會加強告知顧客內餡內容物，並自即日起更名為「台製杜拜巧克力」，以利顧客辨識。

針對網路持續發酵話題，該店坦言已嚴重影響商譽，遂於20日再發「嚴正聲明」表示，對於部分網友以不實指控或片面資訊、引導式對話（含AI生成內容）產出錯誤結論，刻意誤導大眾以提升個人聲量，該店已報案並啟動法律程序，同時也公開警方的受理案件證明單。

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