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    首頁 > 臺中市

    台中死亡車禍！直行機車與右轉轎車猛撞 78歲騎士頭部重創不治

    2026/03/22 23:52 記者許國楨／台中報導
    直行機車與右轉轎車碰撞，江姓騎士經送醫搶救仍宣告不治。（民眾提供）

    直行機車與右轉轎車碰撞，江姓騎士經送醫搶救仍宣告不治。（民眾提供）

    台中市北屯區22日下午發生一起嚴重車禍，路口瞬間的右轉與直行交錯，釀成一場難以挽回的悲劇，78歲江姓老翁騎乘機車行經崇德路與昌平路口時，與一輛準備右轉的轎車發生猛烈碰撞，整起事故發生在短短幾秒之間，卻造成江翁頭部重創送醫，最終經搶救仍在晚間宣告不治。

    事故發生於22日16時25分，54歲高姓男子駕駛轎車沿昌平路行駛，行經崇德路口準備右轉時，與同向直行的江姓老翁發生碰撞，撞擊瞬間力道猛烈，江翁連人帶車重摔在地，頭部受到嚴重外傷，現場血跡斑斑，令人怵目驚心。

    轉彎車應禮讓直行車

    台中市消防局接獲報案後，立即派遣四平分隊趕往現場救援，救護人員到場時發現江翁已出現意識不清、耳漏等情況，初步處置後緊急送醫院搶救，不過，江翁到院時已失去呼吸心跳，醫療團隊全力搶救，仍在晚間傷重宣告不治。

    警方表示，高男經酒測並無酒駕情事，江翁部分已報請檢察官進行抽血鑑驗，至於詳細事故原因與肇事責任歸屬，仍待後續交通鑑定進一步分析研判。第五分局提醒，用路人行經路口應減速慢行，注意路況，轉彎時禮讓直行車先行，違者依《道路交通管理處罰條例》，處駕駛人600元以上、1800元以下罰鍰。

    發生死亡車禍路口。（民眾提供）

    發生死亡車禍路口。（民眾提供）

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