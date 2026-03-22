台中公園「老司機砲圖」爆紅！ 警重拳出手 「拆椅＋打光」全面圍剿

警方白天定點守望。（民眾提供）

台中公園近日掀起一波熱議，一張被網友戲稱為「老司機砲圖」的地圖在網路瘋傳，標示出台中公園周邊多處疑似流鶯活動熱點，還細分「泰妹區」、「台妹區」、「熟女區」、「爆乳區」等，引導尋芳客「按圖索驥」，讓不少人看傻眼，轄區第一分局今天下午也鄭重回應，強調一定重拳掃蕩色情。

警方指出，早在去年8月起，就鎖定光復路、平等街一帶（即台中公園周邊）推動「情境犯罪預防」策略，結合高強度勤務與環境改造雙軌進行。除每日編排警力從白天到深夜進行步巡、車巡與定點守望，針對可疑對象盤查、驅離外，更同步「改變環境」，讓違法行為難以滋生。

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具體作法包括，大幅增設路燈與監視器，提升照明與監控密度，讓原本昏暗角落「無所遁形」，同時建議移除或減少平等街沿線公共座椅，壓縮流鶯與尋芳客停留空間，直接從環境設計降低聚集機會，此外，警方也張貼中、英、泰等多語警示公告，清楚告知涉及妨害風化的法律責任，杜絕「不知情」藉口。

另數據也顯示整治成效，自去年9月至今年2月，夜間盤查到的疑似流鶯人數平均下降達41%，近3年累計取締案件持續推進，其中不乏跨國籍從業者，警方也依法移送並遣返外籍人士，展現執法決心。

警方強調，未來將持續加強該區查緝力道，並鎖定背後皮條客與集團式經營模式進行溯源偵辦，不只抓「檯面上的人」，更要斬斷供應鏈。同時也呼籲民眾切勿以身試法，警方將以具體行動守護轄區安全。

警方在夜間搭配警車展開密集巡邏。（民眾提供）

警方查獲流鶯送辦。（民眾提供）

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