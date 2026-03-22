台中公園「老司機砲圖」曝光 議員批市府漠視舊城窳陋

台中公園附近巷道的流鶯。（民眾提供）

近日一張以台中公園為核心的流鶯「另類地圖」宛如地下版導覽圖引發熱議，不少網友直呼「這根本老司機地圖」，對此，市議員黃守達與陳俞融相繼發聲，直指這張梗圖不只是玩笑，而是反映舊城區長期失衡與風化產業盤根錯節的現實問題。

黃守達表示，台中公園周遭流鶯問題，其實是市府長期漠視舊城發展結果，原本繁華熱鬧的住商混合大樓，沒落後成窳陋地區，市府既無整建規劃又無都更進度，才導致流鶯聚集，引發梗圖之譏，警察取締執法只能治標，治本之道還是要回歸舊城街區的地方創生。

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陳俞融指出，該網路梗圖凸顯台中風化產業問題長期未解，市府卻始終未見有效作為，任由問題擴散，讓城市形象一再被拿來調侃，當一座城市被用這樣的方式「被認識」，絕非光榮，要求盧市府正視治安與管理問題，整合警政與社政資源，提出具體改善策略，拿出決心整頓，而不是放任問題持續發酵，讓台中成為外界笑柄。

警方則表示，近年已透過高強度查緝與環境治理雙軌並進，導入「情境犯罪預防」策略後，周邊夜間逗留人數已明顯下降，整體妨害風化案件與涉案人數也呈現逐年減少趨勢。除每日編排巡邏、臨檢與路檢勤務外，並針對特定皮條客及集團式犯罪溯源偵辦斷根。

此外，針對泰國及越南外籍人士涉入情形，警方亦製作多國語言告示，加強宣導法規與罰則，並與移民單位合作強化查處與遣返機制，建設局等單位則逐步汰換老舊照明設備，改善過去被詬病的暗巷問題。

網路瘋傳的台中公園附近流鶯分布圖。（民眾提供）

警方加強巡邏查緝。（民眾提供）

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