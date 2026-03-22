一張圖秒懂！鳶嘴山28處引導繩遭割斷、鬆綁 重演「超完美殺人陷阱」案例

鳶嘴山岩壁陡峭，引導繩不但是輔助工具，更是保命關鍵。（民眾提供）

台中市和平區熱門登山路線的鳶嘴山步道，過去就曾因引導繩遭破壞，有民眾因此跌落受傷，涉案者因此判刑案例，未料近日又驚傳類似事件，經統計，多達15處繩索被割斷、13處遭鬆動，形同在懸崖邊埋下不定時炸彈，山友說，這些繩索不僅是輔助工具，更是保命關鍵，此舉「根本是殺人行為」。

鳶嘴山海拔2180公尺，部分路段坡度高達近80度，攀登過程高度仰賴引導繩輔助，一旦繩索失效，後果不堪設想，類似事件早有前例，2022年間，一名鄭姓登山客行經峭壁路段時，誤拉遭割斷的引導繩，當場從高處墜落約20公尺深邊坡，造成骨折受傷，事後更被山友形容為「超完美殺人陷阱」。

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警方追查後，鎖定一名58歲王姓男子涉案，查出他曾持折疊刀於不同地點割斷繩索，王男辯稱因「愛護樹木」，不忍見繩索纏繞樹幹影響生長才動手破壞，但台中地院法官認為，引導繩為林業單位設置、具公共安全功能，任意切斷已危及他人生命安全，雖其動機自認良善，仍無法作為免責理由，最終依妨害公務及毀損罪，判處有期徒刑4月。

然而時隔數年，類似情況竟再度上演，當一條保命繩索可能隨時失效，這條被譽為「最美中級山」的路線，也讓每一步都踩在危險邊緣。

目前林業單位與警方已展開調查，並呼籲民眾登山時提高警覺，避免完全依賴單一繩索，同時留意沿途設施是否異常，專家也提醒，面對高風險路段應做好裝備檢查與風險評估，切勿輕忽任何細節。

過去就曾發生引導繩被割斷害山友跌落受傷，涉案者遭判刑案例。（資料照）

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