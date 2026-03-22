為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺中市

    賴總統談重啟核二核三 楊瓊瓔：樂見民進黨「髮夾彎」

    2026/03/22 13:59 記者歐素美／台中報導
    賴總統提重啟核二核三，立委楊瓊瓔表示，見民進黨髮夾彎。（記者歐素美攝）

    賴總統提重啟核二核三，立委楊瓊瓔表示，見民進黨髮夾彎。（記者歐素美攝）

    賴清德總統昨提核二、核三，3月底將把重啟計畫送交核安會審議，引發各界討論，國民黨立委楊瓊瓔今天受訪時表示，樂見民進黨「髮夾彎」，要求中央應盡快向國人說明能源政策是否正式將核能納入規劃，更要有完備法制；立法院副院長江啟臣對此則不願回應。

    楊瓊瓔今天出席台中市西區長青協會會員大會時，針對賴清德總統昨表示，核二核三已具備重啟條件，3月底將把重啟計畫送交核安會審議的說法，楊瓊瓔說，樂見民進黨「髮夾彎」，證明國民黨多年來的主張才是正確的。

    楊瓊瓔指出，民進黨過去力推「非核家園」，倉促廢核，再生能源發展卻跟不上電力需求，無視產業需求與國安風險，只能高度依賴天然氣與煤的火力發電，造成供電穩定性不足，電價與碳排壓力沉重。

    楊瓊瓔說，「奉勸民進黨醒醒吧」！有錯就要道歉，中央應盡快向國人說明能源政策是否正式將核能納入規劃，更要有完備法制，國民黨已負責任將「核管法」修法完成，才有現在的延役討論，接下來更應該修「環境基本法」，將非核家園條例正式廢除，行政部門才有辦法依法行政。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播