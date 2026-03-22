賴總統談重啟核二核三 楊瓊瓔：樂見民進黨「髮夾彎」

賴總統提重啟核二核三，立委楊瓊瓔表示，見民進黨髮夾彎。（記者歐素美攝）

賴清德總統昨提核二、核三，3月底將把重啟計畫送交核安會審議，引發各界討論，國民黨立委楊瓊瓔今天受訪時表示，樂見民進黨「髮夾彎」，要求中央應盡快向國人說明能源政策是否正式將核能納入規劃，更要有完備法制；立法院副院長江啟臣對此則不願回應。

楊瓊瓔今天出席台中市西區長青協會會員大會時，針對賴清德總統昨表示，核二核三已具備重啟條件，3月底將把重啟計畫送交核安會審議的說法，楊瓊瓔說，樂見民進黨「髮夾彎」，證明國民黨多年來的主張才是正確的。

請繼續往下閱讀...

楊瓊瓔指出，民進黨過去力推「非核家園」，倉促廢核，再生能源發展卻跟不上電力需求，無視產業需求與國安風險，只能高度依賴天然氣與煤的火力發電，造成供電穩定性不足，電價與碳排壓力沉重。

楊瓊瓔說，「奉勸民進黨醒醒吧」！有錯就要道歉，中央應盡快向國人說明能源政策是否正式將核能納入規劃，更要有完備法制，國民黨已負責任將「核管法」修法完成，才有現在的延役討論，接下來更應該修「環境基本法」，將非核家園條例正式廢除，行政部門才有辦法依法行政。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法