涉貪「刑事戰將」保外就醫改名！未依規定報到 檢抗告遭駁回原因曝

林明佐（現改名林康承）先前出庭時已因病坐輪椅。（資料照）

曾被譽為「刑事戰將」前刑事局警政監林明佐（現改名林康承），捲入「九州集團」涉賭、洗錢與貪瀆，遭控涉貪高達4451萬元，去年6月因罹患惡性腫瘤等重症聲請保外就醫獲准，並以1500萬元交保，卻因無法出院履行警局報到等相關規定，檢方為此提起抗告，台中高分院近日認原裁定內容已足夠防逃，裁定駁回抗告。

林因病情急遽惡化，長期臥床醫院接受治療，無法親赴警局報到，只能透過手機拍照與電子系統完成「線上報到」，此舉引發檢方疑慮，認為現行監控強度不足，恐存在設備斷訊、反應延遲等漏洞，難以及時掌握其動向，進而提出抗告，主張應改由警方定期到醫院或住處等所在地訪查並簽名確認，改採更具實體查核力道的措施，以強化防逃機制。

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台中高分院合議庭近日審理後認為，林目前病況屬「客觀上無法履行」親自報到，並非刻意規避義務，且原審已採取限制出境、限制住居、科技監控與每日電子報到等多重替代羈押手段，已具相當防逃效果，法官進一步指出，若改由警方定期訪查，形同將被告應負義務轉嫁給執法機關，亦與《刑事訴訟法》相關規定不符。

合議庭同時考量案件審理進度、被告資力與潛逃可能性，以及人權保障與比例原則，認定原裁定並無不當，即便未來病況可能改善，現階段仍不宜免除報到義務，但也無需加重執行方式，綜合各項因素，最終裁定駁回檢方抗告，維持現行保外就醫與科技監控措施，確立本案防逃機制仍屬適當，且不得再抗告。

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