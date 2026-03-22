楊瓊瓔爭取參選台中市長行程滿檔 一早就去馬拉松及健行

楊瓊瓔參加后里體育會舉辦的體育大會師親子健行活動。（記者歐素美攝）

爭取國民黨提名參選台中市長的立委楊瓊瓔，今天行程滿檔，一早就參加2026神岡馬公益馬拉松及同濟會台灣總會台中區運動大會，隨後並趕往后里參加由后里體育會舉辦的體育大會師親子健行活動。

楊瓊瓔表示，神岡馬公益馬拉松不只是一場挑戰自我的賽事，更是一場匯聚愛心的盛典，這次活動的公益捐款已經高達150萬元，善款將用來支持中華民國兒童癌症基金會，幫助更多需要照顧的病友，強調「大家邁出的每一步，都在為社會注入溫暖的力量」。

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接著，楊瓊瓔馬不停蹄地趕往后里，參加由后里體育會舉辦的115年體育大會師親子健行活動，現場吸引約1600位大小朋友共襄盛舉。其中，后里長青學苑多達57個各式各樣的班級，長輩們也神采奕奕地跟著大家一起健走，這就是我們心目中最棒、最健康的樂齡生活。

楊瓊瓔說，不管是熱血的公益馬拉松，還是溫馨的親子健走，只要大家願意走出戶外，健康與快樂就會跟著來！她也會繼續在中央努力，為大家爭取更多元、更完善的休閒運動環境，打造大台中成為充滿愛與活力的健康城市。

楊瓊瓔一早為2026神岡馬公益馬拉松鳴槍，為跑者加油。（記者歐素美攝）

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