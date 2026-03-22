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    千萬超跑變陀螺！台74線法拉利失控自撞 甩尾180度網驚：帥度歸零

    2026/03/22 10:38 記者許國楨／台中報導
    紅色法拉利變換車道瞬間失控。（擷自Threads）

    紅色法拉利變換車道瞬間失控。（擷自Threads）

    台74線快速道路上演「超跑失控秀」！21日下午3點多，一輛紅色法拉行經太平往大里方向、德芳南路匝道路段時，疑高速行駛並切換車道，卻在瞬間失控，整輛車甩尾旋轉180度，甚至一度逆向，最後擦撞護欄才停下，驚險畫面全被後車行車紀錄器拍下。

    從畫面可見，該輛法拉利在車流中快速穿梭，紅色車身格外醒目，但就在變換車道的瞬間，車尾突然失去抓地力，整車宛如「甩尾教科書」般原地打轉，車頭與護欄發生碰撞，過程險象環生。所幸整起事故未波及其他車輛，也未傳出人員傷亡。

    影片曝光後迅速在網路上引發熱議，大批網友湧入留言：「車禍丟臉的程度遠超過開超跑的帥度」、「真的頭搖又尾擺」、「不知道粗蠟推不推得掉」、「這樣就失控……以後還是別上路吧」，還有人笑稱「這視角真棒，根本免費看特技表演」。

    據了解，該型法拉利市價高達千萬元以上，卻因一時操作不慎上演失控戲碼，也讓不少人直呼「再貴的車，技術不夠也是白搭」；警方表示，該起事故雖未接獲報案，高性能車輛加速強勁，駕駛更應謹慎操作，切勿逞一時之快，以免釀成危險事故。

    接著甩尾180度再碰撞變逆向。（擷自Threads）

    接著甩尾180度再碰撞變逆向。（擷自Threads）

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