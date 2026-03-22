回家最後一哩路出事了！台中24歲男恍神自撞「烏龜翻」

楊男自撞後轎車翻覆四輪朝天。（民眾提供）

距離住處只剩約700公尺，卻在最後一段路發生驚險翻車事故！台中市霧峰區今（22）日凌晨發生一起自撞車禍，一名24歲楊姓男子駕車返家途中，疑因恍神竟不慎撞上路邊停放車輛，導致整輛車當場翻覆四輪朝天，所幸他自行脫困，奇蹟似地毫髮無傷，但仍飽受驚嚇。

事故發生在凌晨1時4分，楊男駕車沿福新路東往西方向行駛，行經事故地點時疑未注意車前狀況，直接撞上路邊停放車輛，強大撞擊力道讓車體失控翻覆，從現場畫面可見，轎車整輛倒扣在馬路中央，車頂嚴重受損，底盤與四個車輪朝上，場面怵目驚心。

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事故發生後，消防救護人員趕抵現場，一旁救護車閃著紅色警示燈，所幸楊男已自行從駕駛座爬出，未受困車內，也沒有明顯外傷，警方確認楊男並無酒駕或毒駕情形，詳細肇事原因仍待交通警察大隊進一步分析研判釐清。

據了解，楊男當時距離住處僅約700公尺，疑因即將到家而放鬆警覺，才釀成這起翻車意外，警方也藉此呼籲，駕駛人行車務必保持專注，切勿疲勞或分心駕駛，以確保自身及用路人安全。

無端遭撞的路旁轎車。（民眾提供）

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