為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺中市

    回家最後一哩路出事了！台中24歲男恍神自撞「烏龜翻」

    2026/03/22 10:16 記者許國楨／台中報導
    楊男自撞後轎車翻覆四輪朝天。（民眾提供）

    楊男自撞後轎車翻覆四輪朝天。（民眾提供）

    距離住處只剩約700公尺，卻在最後一段路發生驚險翻車事故！台中市霧峰區今（22）日凌晨發生一起自撞車禍，一名24歲楊姓男子駕車返家途中，疑因恍神竟不慎撞上路邊停放車輛，導致整輛車當場翻覆四輪朝天，所幸他自行脫困，奇蹟似地毫髮無傷，但仍飽受驚嚇。

    事故發生在凌晨1時4分，楊男駕車沿福新路東往西方向行駛，行經事故地點時疑未注意車前狀況，直接撞上路邊停放車輛，強大撞擊力道讓車體失控翻覆，從現場畫面可見，轎車整輛倒扣在馬路中央，車頂嚴重受損，底盤與四個車輪朝上，場面怵目驚心。

    事故發生後，消防救護人員趕抵現場，一旁救護車閃著紅色警示燈，所幸楊男已自行從駕駛座爬出，未受困車內，也沒有明顯外傷，警方確認楊男並無酒駕或毒駕情形，詳細肇事原因仍待交通警察大隊進一步分析研判釐清。

    據了解，楊男當時距離住處僅約700公尺，疑因即將到家而放鬆警覺，才釀成這起翻車意外，警方也藉此呼籲，駕駛人行車務必保持專注，切勿疲勞或分心駕駛，以確保自身及用路人安全。

    無端遭撞的路旁轎車。（民眾提供）

    無端遭撞的路旁轎車。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播