中市府訪紐澤西創新園區 美方力邀台中新創團隊進駐

中市府參訪紐澤西州 The HELIX 創新園區。（市府提供）

台中市長盧秀燕訪美期間，前往紐澤西州參訪複合式創新園區「The HELIX」及人工智慧中心「NJ AI Hub」，並與紐澤西州經濟發展局（NJEDA）及羅格斯大學（Rutgers University）等美方代表交流，美方力邀台中優質新創團隊進駐，中市府強調，將持續深化與紐澤西州在醫療生技與高科技領域合作。

盧秀燕於21 日清晨結束為期 11 天訪美行程，中市府今表示，美東時間16日前往「The HELIX」及「NJ AI Hub」參訪，重點聚焦於The HELIX 產學研一體化生態圈規劃，園區首棟建築預計於今年6月迎來羅格斯大學旗艦醫學院進駐，設立佔地3萬平方英尺的新創孵化器，致力將學術研究轉化為商業應用。

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市府代表隨後與紐澤西州經濟發展局與「選擇紐澤西」（Choose New Jersey）代表交流座談，美方代表提出創新投資計畫，包含創新常青基金（Innovation Evergreen Fund）與相關稅務抵免優惠，美方高度肯定台中市在高科技、半導體與生技產業堅強實力，並強調雙方去年便已簽署合作備忘錄，力邀台中優質企業及新創團隊進駐。

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